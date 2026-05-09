El epidemiólo de la OMS de África también pasará la cuarentena en el Gómez Ulla de Madrid

El epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África, que viaja en el crucero Hondius, también será ingresado en el Hospital militar Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena junto con los 14 pasajeros españoles.

El representante de la OMS África desembarcará junto con los españoles en la primera fase de evacuación, ya que serán los primeros en salir, ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha concretado que se quedarán en el buque 30 personas de la tripulación mientras que otros 17 podrán ser repatriados junto con los pasajeros, según su nacionalidad.

En rueda de prensa junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han incidido en que dentro del buque van los 147 pasajeros y tripulación y los dos epidemiólogos de Países Bajos, el representante de la Organización Mundial de la Salud de África y un representante del SDC.

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Todos serán repatriados, excepto el representante de la OMS África, a quien se le considera un contacto de acuerdo con el protocolo.