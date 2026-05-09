CRISIS SANITARIA
La Comunidad de Madrid critica falta de información y de "reuniones serias" por hantavirus
La consejera de Economía critica la falta de comunicación del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas en el brote de hantavirus
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, ha criticado la falta de información y de reuniones "serias" por el brote de hantavirus y ha asegurado que, en cuestiones "importantes", el Ministerio de Sanidad "no está transmitiendo la información a las comunidades autónomas".
En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a una galería comercial, la consejera ha asegurado este sábado que, de momento, "no está habiendo reuniones".
Asimismo, ha pedido al Ministerio de Sanidad que les transmita cuál va a ser el protocolo a seguir, ya que "precisamente vienen al hospital Gómez Ulla", y ha puesto sobre la mesa las "contradicciones" que ha habido, a su juicio, dentro del propio Gobierno.
"Sin noticias "de primera mano"
"Mientras que una parte del Gobierno decía que esa estancia iba a ser voluntaria, el Ministerio de Defensa decía que no, que era un aislamiento obligatorio. Lo que queremos son criterios técnicos", ha dicho.
Así, López-Ibor ha mostrado su preocupación ante la "falta de información" y de "reuniones serias" y ha avisado de que es un tema "suficientemente relevante" del que todavía no han tenido noticias "de primera mano".
Según las últimas informaciones, los catorce pasajeros españoles del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife, una vez que el barco llegue la próxima madrugada, entre las 4:00 y las 6:00 horas, a las cercanías del Puerto de Granadilla de Abona.
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