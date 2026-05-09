La Comunidad de Madrid critica falta de información y de "reuniones serias" por hantavirus

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, ha criticado la falta de información y de reuniones "serias" por el brote de hantavirus y ha asegurado que, en cuestiones "importantes", el Ministerio de Sanidad "no está transmitiendo la información a las comunidades autónomas".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a una galería comercial, la consejera ha asegurado este sábado que, de momento, "no está habiendo reuniones".

Asimismo, ha pedido al Ministerio de Sanidad que les transmita cuál va a ser el protocolo a seguir, ya que "precisamente vienen al hospital Gómez Ulla", y ha puesto sobre la mesa las "contradicciones" que ha habido, a su juicio, dentro del propio Gobierno.

"Sin noticias "de primera mano"

"Mientras que una parte del Gobierno decía que esa estancia iba a ser voluntaria, el Ministerio de Defensa decía que no, que era un aislamiento obligatorio. Lo que queremos son criterios técnicos", ha dicho.

Así, López-Ibor ha mostrado su preocupación ante la "falta de información" y de "reuniones serias" y ha avisado de que es un tema "suficientemente relevante" del que todavía no han tenido noticias "de primera mano".

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Según las últimas informaciones, los catorce pasajeros españoles del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife, una vez que el barco llegue la próxima madrugada, entre las 4:00 y las 6:00 horas, a las cercanías del Puerto de Granadilla de Abona.