El Atlético paga la resaca europea y se apaga ante el Celta

El Atlético de Madrid pagó la resaca europea y cayó por 0-1 ante el Celta en el Riyadh Air Metropolitano, apenas unos días después de quedarse al borde de la final de la Champions frente al Arsenal. El equipo de Simeone, ya sin objetivos reales en Liga, jugó con más dominio que colmillo y terminó castigado por un gol sutil de Borja Iglesias a la hora de partido.

El regreso al Metropolitano tuvo aplausos, pero también una asistencia menor de lo habitual y una sensación evidente de final de temporada. El Atlético arrancó con intención, instalado en campo rival y con Lookman como agitador principal. El atacante rozó el gol con un zurdazo al palo y también provocó una acción protestada por posible mano de Javi Rodríguez dentro del área.

Giménez KO antes del minuto 20

La primera mala noticia llegó pronto con la lesión de José María Giménez. El uruguayo, que volvía al once tras varias semanas fuera, apenas duró 19 minutos antes de marcharse por un fuerte golpe en el tobillo derecho. Le Normand entró en su lugar en un partido que el Atlético tenía controlado, aunque sin la profundidad necesaria para traducir su superioridad en el marcador.

Álex Baena fue uno de los focos rojiblancos, con momentos de calidad y varias conexiones peligrosas con Sorloth y Lookman, pero también con la irregularidad que ha marcado buena parte de su curso. Tras el descanso, el Atlético tuvo su ocasión más clara: pase de Koke, asistencia rápida de Baena y remate de espuela de Sorloth, al que Radu respondió con una parada de reflejos.

El Celta metió la que tuvo

El Celta, que hasta entonces había jugado más pendiente de proteger el empate que de buscar la victoria, encontró el premio en el minuto 62. Una pérdida de Koke activó la transición visitante, Swedberg filtró el pase y Borja Iglesias atacó la espalda de Le Normand para superar a Oblak con una vaselina delicada. Un golazo que cambió el partido y dio a los vigueses un triunfo clave en su pelea europea.

Simeone buscó reacción desde el banquillo con Miguel Cubo y Obed Vargas, y el canterano rozó el empate en dos acciones, pero el Atlético empujó más por orgullo que por claridad. Radu volvió a sostener al Celta y el Metropolitano despidió otra noche amarga: una derrota que no altera demasiado la clasificación rojiblanca, pero sí confirma que el equipo ya transita hacia el cierre de curso y hacia el futuro.