Arbeloa defiende a Tchouaméni y Valverde tras su pelea: "No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera publica, ¿Juanito nunca se equivocó"

En medio de una las semanas más tensas de lo que va de siglo en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa atendió a los medio y elevó el tono en una rueda de prensa en la que afirmó que no "va a quemar a sus jugadores en una hoguera pública" y declaró que Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde no se merecen el trato que están recibiendo después de los dos encontronazos que tuvieron ambos y que terminó con una apertura de expediente por parte del club blanco y una multa de 500.000 euros.

"Tengo que decir dos cosas. Primero, que estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia con la que han actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón. No voy a quemar a los jugadores en una hoguera pública. No se lo merecen, ninguno de los dos", dijo en la previa del clásico, donde el Barça podría coronarse campeón de Liga.

"Orgulloso" de sus jugadores

"Han demostrado saber lo que es ser un jugador del Real Madrid y no lo voy a olvidar. Siempre pongo un ejemplo. Para mí hay un jugador que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. ¿Y Juanito no se equivocó nunca? Y yo creo que todos estamos muy orgullosos de lo que hizo en cada partido. Entendió lo que es el Real Madrid, se dejó el alma. Cómo no me voy a equivocar yo. Pero si por algo le queremos, es porque se equivocó como cualquier persona se puede equivocar", razonó, antes de pasar a defender al conjunto de su plantilla.

"Valverde y Tchouameni merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad de seguir peleando por este club. Yo estoy muy orgulloso de ellos. No voy a permitir que se aproveche esto para poner en duda su profesionalidad: es mentira que no sean profesionales, que me hayan faltado el respeto... Es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por problemas conmigo, a por su vida fuera del Real Madrid. Yo soy el primer responsable de que seguramente la temporada... seguramente no, seguro, no esté a la altura. Pero llevo aquí cuatro meses y estoy muy orgulloso de mis jugadores. De cómo me han recibido, por de dónde veníamos. Y está claro que la frustración y la rabia puede llevarte a situaciones que no quieres. Pero ahora, al partido. En eso debemos poner el foco ahora", expresó sobre un "un vestuario sano.

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"No es fácil asumir dos temporadas en blanco y como siempre digo, para ser jugador del Real Madrid hay que tener mucha ambición. Claro que tenemos que hacer las cosas mejor; cambiar, reflexionar... pero veo un vestuario sano, de verdad lo digo. Uno preparado para volver a ganar. Seguro que el año que viene, todos, con mucha más experiencia... porque este es mucho más joven que en el que yo estuve hace siete años. Pero estoy seguro de que todos crecerán y el año que viene, sabiendo mucho mejor lo que es este escudo, nada en estos cuatro meses me hacen decir que no estoy contento y orgulloso de este vestuario", abundó.