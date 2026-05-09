Ana Bastos, arquitecta, descubre un tesoro en pleno centro de la capital: "Ver esto en Madrid es increíble"

En Madrid hay edificios que no se esconden, pero que aun así pasan desapercibidos. Entre las calles por donde se camina deprisa, junto a glorietas, comercios y entradas de metro, muchas veces se pierde con detalle algunas de las joyas que guarda la ciudad. A veces es suficiente con levantar la vista para conocer apreciar lo distinto, algo que rompe con la imagen más habitual de la ciudad.

Ana Bastos lo tiene claro. Y es que no duda al escoger una joya arquitectónica desconocida en pleno centro de Madrid. Junto a la glorieta de Ruiz Giménez y muy cerca de San Bernardo, se encuentra el Edificio Princesa: "Son unas viviendas increíbles, de las que estudias toda la parte arquitectónica y cómo lo proyectó y es alucinante", explica.

Ana Bastos, arquitecta. / José Luis Roca

Una construcción cargada de historia

La historia del edificio ayuda a entender esa fascinación. "El proyecto nació en los años 60", explica Bastos, como un encargo del Patronato de Casas Militares. Fernando Higueras, junto a Antonio Miró, recibió el encargo recomendado por alumnos de segundo curso de Arquitectura. Y aunque nació como un bloque de viviendas para militares su lenguaje arquitectónico se alejaba de cualquier solución convencional: "Solían ser típicas casas que son todo de ladrillo y blancas", señala Ana.

Su interés en parte está en que introduce una gran calidad arquitectónica en un tipo de vivienda que podría haber sido mucho más simple. El resultado fue una de las construcciones más reconocibles del Madrid de la década y que a día de hoy no pasan desapercibidas: "La gente pasa por delante y dice 'ah, qué bonitas'. Son unas viviendas que seguro que te has fijado", comenta Bastos.

Un edificio único en todo Madrid. / Fernando Higueras

Hormigón y plantas en pleno centro

Lo que más sorprende de estas viviendas es la fuerza con la que se diferencian de su entorno. Tal y como explica la arquitecta, este edificio convierte al hormigón en protagonista y en lugar de limitar la vivienda al interior, la abren hacia fuera con terrazas que dan profundidad, sombra y vegetación a la fachada.

Madrid tiene edificios del siglo XX que sí han logrado instalarse con fuerza en el imaginario colectivo. Frente a otras construcciones como las Torres Blancas, "este sí es un edificio que la gente valora más porque al menos llegas y ves a gente haciendo fotos, pero sigue siendo bastante desconocido", explica. Pero aunque esté visible, no siempre se reconoce su valor.

La fachada se encuentra cubierta de vegetación. / Fernando Higueras

Las casas aterrazadas

Uno de los rasgos más característicos del arquitecto Fernando Higueras fue su interés por las viviendas aterrazadas y este edificio es muestra de ello: no es un añadido, sino que es una parte esencial. "Higueras tenía algo que siempre hacía en casi todos sus proyectos, que era hacer las casas aterrazadas", subraya Bastos.

Una decisión que resulta llamativa si se piensa en el Madrid de la fecha. "Tenían terraza en Madrid en esa época. Prácticamente imposible", comenta. Y es que la terraza no era solo cuestión estética, sino una manera de mejorar la calidad de vida dentro de la vivienda.

El sello de Higueras se puede apreciar en las casas aterrazadas. / Fernando Higueras

Una pieza imprescindible para entender la arquitectura de la ciudad

"Son piezas de las que hablamos de la arquitectura de la ciudad de Madrid", resume. Aunque no aparezcan en los recorridos turísticos, ayuda a comprender la evolución de la ciudad como un edificio integrado en el ritmo cotidiano del centro. No se trata solo de un edificio bonito, sino de una forma de entender la arquitectura como una herramienta para dignificar la vivienda.

La admiración de Ana Bastos invita a aprender a mirar lo que está presente. Basta con pasar por San Bernardo, levantar la vista hacia el Edificio Princesa y entender que, en pleno centro de Madrid, hay construcciones integradas que también son capaces de sorprender.