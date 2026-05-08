Singapore Airlines vuelve a operar en Madrid: esta es la fecha de las nuevas rutas aéreas

Singapore Airlines (SIA) operará a partir del 26 de octubre una nueva ruta entre Singapur y Madrid vía Barcelona con cinco frecuencias semanales, sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias, según ha informado la compañía. Con esta incorporación, la capital se convertirá en el decimoquinto destino de SIA en Europa y el segundo en España, además de marcar el regreso de la compañía a la capital española tras más de 20 años.

El servicio será operado con la variante de largo alcance del Airbus A350-900, con capacidad para 253 pasajeros: 42 en Clase Business, 24 en Turista Premium y 187 en Clase Turista. Los billetes estarán disponibles a la venta a partir de junio a través de los canales de distribución de Singapore Airlines.

El vuelo inaugural, SQ388, despegará de Singapur a las 23:30 horas del 26 de octubre y llegará a Barcelona a las 06:40 horas del día siguiente. Posteriormente, saldrá de Barcelona a las 07:40 horas y aterrizará en Madrid a las 08:50 horas. El vuelo de regreso, SQ387, partirá de Madrid a las 10:00 horas del 27 de octubre, llegará a Barcelona a las 11:15 horas, saldrá de la ciudad condal a las 12:35 horas y aterrizará en Singapur a las 08:25 horas del día siguiente. "Madrid es un destino turístico muy popular, además de un importante centro financiero y de negocios. Nos complace poder operar nuevamente en esta ciudad después de más de 20 años", ha señalado el vicepresidente sénior de Planificación de Marketing de Singapore Airlines, Dai Haoyu.

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Además, SIA aumentará progresivamente sus frecuencias entre Singapur y varios destinos europeos. La ruta Singapur-Manchester pasará de cinco vuelos semanales a operación diaria a partir del 13 de julio, mientras que los servicios a Londres Gatwick aumentarán de tres frecuencias semanales a diarios desde el 25 de octubre de 2026. La compañía también elevará la operativa entre Singapur y Milán de cuatro frecuencias semanales a diaria a partir del 25 de octubre. Por su parte, los vuelos Singapur-Milán-Barcelona, actualmente con tres frecuencias semanales, serán cancelados desde el 27 de octubre tras el lanzamiento de la nueva ruta Singapur-Barcelona-Madrid. Por último, Singapore Airlines lanzará un nuevo servicio entre Singapur y Múnich con tres frecuencias semanales desde el 26 de octubre de 2026, lo que elevará a diez el total de vuelos semanales hacia la ciudad alemana.