Shakira añade una fecha más a su residencia en Madrid justo antes de un importante festivo: ya son 12 los conciertos previstos en Villaverde

Es oficial: Shakira refuerza su desembarco en la capital española con un nuevo concierto en la previa de uno de los puentes más importantes para los españoles. La colombiana ha anunciado este viernes una nueva actuación en la capital el 9 de octubre de 2026, lo que hace que sean tres conciertos seguidos justo antes del Día de la Fiesta Nacional en España.

Con esta incorporación, la cantante eleva a doce actuaciones su residencia madrileña dentro de la gira Las Mujeres Ya No Lloran. Este anuncio llega tras reunir a más de dos millones y medio de personas en la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, firmando el concierto más multitudinario de la historia para un artista latino.

Durante cuatro fines de semana consecutivos, Shakira completa un calendario inédito en el recinto Iberdrola Music, situado en el distrito de Villaverde, donde se levantará un espacio diseñado específicamente para esta residencia.

Las entradas para los conciertos de Shakira en Madrid estarán disponibles en venta general el miércoles 13 de mayo a las 10:00 horas / Archivo

¿Cuándo puedo comprar las entradas?

Las entradas para los conciertos de Shakira en Madrid estarán disponibles en venta general el miércoles 13 de mayo a las 10:00 horas a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Eso sí, antes habrá dos preventas.

La preventa de SMUSIC comenzará el lunes 11 de mayo a las 10:00 horas, mientras que los usuarios registrados en Live Nation podrán acceder a la compra anticipada desde el martes 12 de mayo a las 10:00 horas.

Todas las fechas de Shakira en Madrid

La residencia de Shakira en Madrid queda fijada, por ahora, en doce conciertos repartidos entre septiembre y octubre. Las fechas confirmadas son:

18, 19 y 20 de septiembre.

25, 26 y 27 de septiembre.

2, 3 y 4 de octubre.

9, 10 y 11 de octubre.

La residencia de Shakira en Madrid queda fijada en doce conciertos repartidos entre septiembre y octubre / KEVIN MAZUR

Todo lo que se sabe del 'Estadio Shakira'

La residencia madrileña no se plantea como una simple sucesión de conciertos. Según los promotores, el proyecto está concebido como una experiencia inmersiva alrededor de la figura de Shakira y de la cultura latinoamericana.

Para ello se levantará el llamado Estadio Shakira dentro del recinto Iberdrola Music, en Villaverde. El espacio formará parte de una ciudad temporal bautizada como Macondo Park, que acogerá conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades durante los días de la residencia. La idea es convertir esta zona del sur de Madrid en un gran punto de encuentro cultural, con una programación que irá más allá del espectáculo principal.

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El proyecto ocupará un espacio de unas 40 hectáreas, de las cuales cuatro estarán destinadas al estadio. La capacidad prevista rondará las 50.000 personas por concierto. Los organizadores prometen un recinto con buena visibilidad, gradas, un ambiente más cercano al público y una gran pantalla inmersiva de última tecnología. Según explican, se trata de una instalación que todavía no existe en Europa y que llegará desde China para esta residencia.