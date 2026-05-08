El pediatra madrileño que Forbes sitúa entre los médicos más importantes de España: Medalla Europea al mérito en el trabajo

La Comunidad de Madrid vuelve a aparecer en el mapa de la excelencia sanitaria. Forbes España ha publicado, por noveno año, el listado con los 100 profesionales médicos más reconocidos del país, una selección que distingue trayectorias marcadas por la actividad asistencial, clínica, investigadora, divulgadora y docente.

El ranking reúne a hombres y mujeres de referencia dentro del sector médico, ordenados por especialidades. Para elaborar la lista, la publicación tiene en cuenta la opinión de periodistas especializados en sanidad y factores como la presencia en medios, los reconocimientos recibidos, la ocupación de puestos de responsabilidad y las aportaciones realizadas en hospitales españoles.

El mejor pediatra de España trabaja en Madrid

Entre los nombres destacados figura el doctor Fernando Cabañas González, considerado uno de los pediatras más importantes de España. Su trayectoria está especialmente vinculada a la neonatología y al diagnóstico intrauterino de malformaciones cerebrales, un ámbito de alta especialización dentro de la medicina infantil.

Actualmente, dirige la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Además, también ejerce en el Hospital Quirónsalud San José y en el Hospital La Paz, tres centros que refuerzan el peso de Madrid en la medicina pediátrica y neonatal.

Entre los nombres destacados del ranking, figura el doctor Fernando Cabañas González / QUIRÓNSALUD

Una carrera centrada en los recién nacidos

El doctor Fernando Cabañas González es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y completó su subespecialización en Neonatología en centros nacionales de referencia. Su carrera ha estado marcada por la atención a los recién nacidos y por el abordaje de patologías complejas desde las primeras etapas de la vida.

Su experiencia en el diagnóstico intrauterino de malformaciones cerebrales lo ha situado como una de las voces más autorizadas en un campo especialmente sensible, donde la precisión médica y la anticipación resultan claves para el seguimiento de los pacientes.

Una amplia actividad docente y científica

Además de su trabajo asistencial, Cabañas ha desarrollado una amplia actividad docente y científica. Su perfil combina la práctica clínica con la investigación, una doble vertiente que Forbes valora dentro de su selección anual de especialistas.

El pediatra madrileño ha sido investigador principal y coordinador de redes de investigación neonatales y pediátricas, entre ellas la Red de Salud Materno Infantil, financiada por el Instituto de Salud Carlos III y la Red Española de Investigación Pediátrica.

Además de su trabajo asistencial, Cabañas ha desarrollado una amplia actividad docente y científica / QUIRÓNSALUD

Reconocimientos a una trayectoria médica

La presencia de Fernando Cabañas González en la lista Forbes se suma a otros reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera. Entre ellos figura la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo, un distintivo que pone en valor su trayectoria profesional.

Además, aparece como tercer mejor especialista español en el Monitor de Reputación Sanitaria de Merco, uno de los indicadores más relevantes para medir el prestigio de profesionales, servicios y centros sanitarios en España.

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Sin duda, este ranking, que alcanza este año su novena edición, pone de relieve el peso de Madrid en diversas especialidades como la oncología, la cardiología, la neurología, la neurocirugía, la dermatología o la medicina de alta complejidad. Así, la Lista Forbes 2026 refuerza el protagonismo de Madrid en la sanidad española, con médicos destacados en hospitales públicos y privados.