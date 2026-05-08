METRO MADRID
Predicadores y pasajeros a gritos dentro de un vagón del Metro de Madrid: "Si me amas, no me molestes"
El vídeo que se viralizó rapidamente en redes sociales ha desatado la polémica sobre los límites de ejercer determidas actividades en espacios compartidos
Micrófono en mano, con altavoces y a veces hasta instrumentos, en el Metro de Madrid un simple viaje puede convertirse en un concierto, una charla motivacional o un meeting religioso. Independientemente de si la experiencia es agradable o no, lo cierto es que este tipo de actuaciones son cada vez más comunes tras un incremento de la presencia de grupos religiosos que realizan proselitismo en la capital.
Precisamente esta situación colmaba la paciencia de un pasajero que el pasado miércoles se enfrentaba a dos predicadores evangélicos que realizaban proclamas religiosas durante el trayecto. Mientras los predicadores utilizaban un micrófono para hablar de "amor" y "bendiciones", el pasajero se acercó a uno de los hombres y le respondió visiblemente molesto: "Si me amas, no me molestes".
La tensa situación, grabada por algunos usuarios dentro del vagón circuló por las redes acumulando miles de visualizaciones en apenas unas horas y reavivando un debate sobre los límites de ejercer determinadas actividades en espacios comunitarios. Las reacciones no se hicieron esperar y fueron muchos los usuarios que salieron en defensa del pasajero. Pero, ¿qué dice la normativa de Metro sobre predicar y otras actividades?
¿Qué se puede y qué no se puede hacer en el metro?
La realidad es que dentro de la normativa oficial del suburbano de Madrid, las actuaciones cantando o con instrumentos no están reguladas o sancionadas de forma específica. Con respecto a las performances en los pasillos o vestíbulos, esta práctica es generalmente tolerada "siempre y cuando no se entorpezca a la gente que está pasando o que la música no esté muy alta".
Así, aunque actuar dentro de los vagones o en los andenes puede acabar en expulsión, la práctica su práctica no equivale a ninguna sanción si no se bloquean zonas de paso o si no se utiliza una amplificación excesiva.
Sobre predicar o cantar con fines religiosos, la situación práctica es similar: suele tolerarse en zonas comunes salvo que supongan alteraciones en el servicio o que se identifique como un riesgo para "el orden y la seguridad" en cuyo caso y de acuerdo al Reglamento de Viajeros del Metro se permite retirar dichas actividades.
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