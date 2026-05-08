MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'No soy diosa', de Luna Ki
El segundo elepe de Luna Ki, por fin, tras su poderoso debut en 2019, le hace justicia como autora. Los 15 cortes de Luna son 15 heridas cosidas lentamente, con mimo, a sabiendas de que la cicatriz nunca desaparecerá. Por primera vez, ha dejado fluir la sensibilidad que otras veces ha intentado maquillar. Se ha quitado complejos, tonteando con los ritmos urbanos y latinos al gusto. En directo será arrolladora. Ojalá se muestre tan auténtica sobre el escenario. Quienes la están esperando no buscan otra cosa.
'Mil resacas', de The Patos
De la mano de Juan Ewan, el ex guitarrista de El Sueño de Morfeo, se presenta The Patos, una banda de rock asturiana con enorme potencial. Sólo han editado dos temas hasta la fecha, pero se intuye a la perfección hacia dónde se dirigen. Son descarados, con el puntito justo de acidez. Van a machete. Aunque les queda mucho por mostrar, por el momento han prendido una chispa que otras bandas no. Habrá que seguirles la pista. Quizá, estemos ante una de las próximas revelaciones en España.
'En un coche a ninguna parte', de Elena Carat
De rabiosa fragilidad, Elena Carat está haciendo de la música una interesante vía de desahogo. Mi deseo es transparante, su segundo álbum, es su último grito en solitario tras liderar la banda Patronato durante dos inviernos. Su propuesta es un alto en el camino. Un oasis que, entre tanto caos, tanta manía, resulta de lo más acogedor. A medio camino entre La Bien Querida y Christina Rosenvinge, se trata de un valor al alza. Es difícil encontrar canciones que sólo atiendan al corazón, sin mayor intención que sanar. Como éstas.
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
- El mercadillo secreto de Madrid donde todo es gratis: este es el barrio en el que puedes conseguir ropa, muebles y artículos a 0 euros
- Una paciente en paliativos se despide de sus mascotas en el Hospital Infanta Sofía: 'Ha sido el día más feliz de mi vida
- El contundente aviso de Metro de Madrid a los madrileños por esta mala práctica extendida en los vagones: 'Respeta el espacio de los demás
- El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar
- Hofmann aterriza en Madrid con sus croissants rellenos y chocolates de autor en Galería Canalejas
- Máxima tensión en el vestuario del Real Madrid: Valverde y Tchouaméni se pelean tras el entrenamiento