Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital Gómez UllaAyuso en MéxicoAsesinatos MadridHuelga de educadoras infantilesVisita del papaPelea Valverde - TchouaméniAtlético de MadridOrtega y GassetSubmarino S-81 Isaac PeralRompiendo Barreras
instagramlinkedin

MÚSICA

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

Elena Carat, en una imagen promocional.

Elena Carat, en una imagen promocional. / CEDIDA

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

'No soy diosa', de Luna Ki

El segundo elepe de Luna Ki, por fin, tras su poderoso debut en 2019, le hace justicia como autora. Los 15 cortes de Luna son 15 heridas cosidas lentamente, con mimo, a sabiendas de que la cicatriz nunca desaparecerá. Por primera vez, ha dejado fluir la sensibilidad que otras veces ha intentado maquillar. Se ha quitado complejos, tonteando con los ritmos urbanos y latinos al gusto. En directo será arrolladora. Ojalá se muestre tan auténtica sobre el escenario. Quienes la están esperando no buscan otra cosa.

'Mil resacas', de The Patos

De la mano de Juan Ewan, el ex guitarrista de El Sueño de Morfeo, se presenta The Patos, una banda de rock asturiana con enorme potencial. Sólo han editado dos temas hasta la fecha, pero se intuye a la perfección hacia dónde se dirigen. Son descarados, con el puntito justo de acidez. Van a machete. Aunque les queda mucho por mostrar, por el momento han prendido una chispa que otras bandas no. Habrá que seguirles la pista. Quizá, estemos ante una de las próximas revelaciones en España.

'En un coche a ninguna parte', de Elena Carat

De rabiosa fragilidad, Elena Carat está haciendo de la música una interesante vía de desahogo. Mi deseo es transparante, su segundo álbum, es su último grito en solitario tras liderar la banda Patronato durante dos inviernos. Su propuesta es un alto en el camino. Un oasis que, entre tanto caos, tanta manía, resulta de lo más acogedor. A medio camino entre La Bien Querida y Christina Rosenvinge, se trata de un valor al alza. Es difícil encontrar canciones que sólo atiendan al corazón, sin mayor intención que sanar. Como éstas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
  2. El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
  3. El mercadillo secreto de Madrid donde todo es gratis: este es el barrio en el que puedes conseguir ropa, muebles y artículos a 0 euros
  4. Una paciente en paliativos se despide de sus mascotas en el Hospital Infanta Sofía: 'Ha sido el día más feliz de mi vida
  5. El contundente aviso de Metro de Madrid a los madrileños por esta mala práctica extendida en los vagones: 'Respeta el espacio de los demás
  6. El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar
  7. Hofmann aterriza en Madrid con sus croissants rellenos y chocolates de autor en Galería Canalejas
  8. Máxima tensión en el vestuario del Real Madrid: Valverde y Tchouaméni se pelean tras el entrenamiento

Entramos en el simulador de EMT donde aprenden los autobuseros madrileños a "anticiparse a toda una ciudad"

Entramos en el simulador de EMT donde aprenden los autobuseros madrileños a "anticiparse a toda una ciudad"

El 'Free Comic Book Day' llega a las librerías de Madrid: cómo y dónde conseguir tu cómic gratis

El 'Free Comic Book Day' llega a las librerías de Madrid: cómo y dónde conseguir tu cómic gratis

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

El desconocido palacio de estilo romano que se encuentra escondido en una montaña: historia, arte y naturaleza a un paso de Madrid

El desconocido palacio de estilo romano que se encuentra escondido en una montaña: historia, arte y naturaleza a un paso de Madrid

La fuente de Cibeles tuvo una verja que estuvo 50 años en paradero desconocido

Claveles, estrellas, vinilos y poemas: estos son los cinco mejores planes para disfrutar en la capital este fin de semana

Claveles, estrellas, vinilos y poemas: estos son los cinco mejores planes para disfrutar en la capital este fin de semana

Borja Bardera anuncia si continuará en caso de no lograr el ascenso con el Toledo: "No sería un fracaso, sino una desilusión"

Borja Bardera anuncia si continuará en caso de no lograr el ascenso con el Toledo: "No sería un fracaso, sino una desilusión"

Entramos en el simulador de EMT donde aprenden los autobuseros madrileños a "anticiparse a toda una ciudad"