La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

De la mano de Juan Ewan, el ex guitarrista de El Sueño de Morfeo, se presenta The Patos, una banda de rock asturiana con enorme potencial. Sólo han editado dos temas hasta la fecha, pero se intuye a la perfección hacia dónde se dirigen. Son descarados, con el puntito justo de acidez. Van a machete. Aunque les queda mucho por mostrar, por el momento han prendido una chispa que otras bandas no. Habrá que seguirles la pista. Quizá, estemos ante una de las próximas revelaciones en España.