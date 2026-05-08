Pastelería Mallorca, Premio Osos de Empleo 2026: "Hay gente que lleva toda su vida celebrando su cumpleaños con nuestra tarta"

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado la primera edición de los Premios Osos de Empleo 2026, unos galardones que reconocen a las empresas más comprometidas con la inserción laboral y la formación especializada. Entre las entidades premiadas destaca Grupo Mallorca, distinguido en la categoría de Hostelería y Alimentación por la eficacia de sus programas de “formación a medida” desarrollados junto a la Agencia para el Empleo. La compañía logró en 2025 un 100% de inserción laboral tanto en cursos intensivos para campañas estacionales como en formaciones completas de 146 horas, con contratos indefinidos a jornada completa que además continúan vigentes en la actualidad.

El consistorio pone en valor este modelo como ejemplo de cómo la formación técnica orientada a vacantes concretas puede traducirse en empleo estable y de calidad. “Somos parte de la historia de Madrid, sobre todo en barrios como Chamberí y Salamanca, donde llegaron las primeras tiendas. Hay gente que lleva toda su vida celebrando su cumpleaños con nuestra tarta”, relata Julio Moreno, director general de Grupo Mallorca. Hace ya 95 años que sus abuelos fundaron la empresa y él representa la tercera de cuatro generaciones que han estado al frente del negocio.

Julio Moreno, director general de Grupo Mallorca, junto a Engracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

“Ya está incorporada la siguiente. Por muchos años de antigüedad que tengamos, somos igual de emprendedores en el día a día que cualquiera que surja nueva. Jamás ha entrado un fondo de inversión, por lo que nos permite tener algo de personalidad. Aunque no sea tan rentable, entendemos que es lo que da la excelencia. Y esa ha sido la clave del éxito”, añade. Junto a Caser Residencial, COMSA, Fundación Orange, Grupo Mallorca recibió este miércoles el reconocimiento del Ayuntamiento, que ha puesto en marcha un sistema de formación específico en la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación.

Formación a medida

“A los alumnos se les formó directamente con nuestros protocolos internos, vajillas, forma de hacer el café y productos para que resultase lo más eficaz posible. A todos los que superaron el curso les ofrecimos un contrato indefinido. Vamos perfeccionando la enseñanza todos los años y la plantilla completa, lleven tres meses o 20 años, pasan por ello todos los años. Aplicamos unos protocolos de saludos, de ofrecimiento del producto”, suma. Moreno relata que su familia lleva más de nueve décadas “generando empleo estable” en la capital.

Planta principal de autoservicio de Pastelerías Mallorca. / Cedida

“Recuerdo cuando era jóven y empecé a trabajar mientras estudiaba. Mis padres ya contrataban a quienes venían de otras provincias a buscar trabajo. También fuimos pioneros en la integración de personas migrantes. Fue algo especial. Los compañeros y clientes lo aceptaron de inmediato”, añade. El equipo de la pastelería creó la formación a medida junto a los profesores de la escuela. “Es un sistema que rompe con la formación tradicional que imparten en las escuelas y se pierde por falta de eficacia. Después de formar a una persona durante dos años, la realidad del sector no le gusta”.

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Otra de las medidas que adoptó Mallorca es cerrar sus tiendas los domingos por la tarde con el fin de facilitar la conciliación familiar del equipo. “Es raro que una confitería cierre un domingo, pero decidimos apostar por ello. La medida ha tenido muy buena acogida y nuestra intención no es otra que retener el talento que nosotros mismos hemos formado. En este sector ya no pesa tanto lo que uno gana, sino poder ver a tu familia y amigos. Llevamos años trabajando con jornadas seguidas y libranzas rotativas y creemos que por aquí tiene que seguir la hostelería”, concluye.