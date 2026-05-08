Óscar López acusa a Ayuso de hacer el "ridículo" en México y exige aclarar el coste del viaje

La cancelación del viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso a México ha desatado una tormenta política. Tanto el PSOE-M como Más Madrid consideran la gira un "fracaso estrepitoso" y exigen el desglose inmediato de todos los gastos públicos.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, calificó la estancia de la presidenta como un "esperpento de principio a fin". Según López, Ayuso ha viajado para provocar al Gobierno de México y promocionar proyectos privados en lugar de defender los intereses regionales.

El dirigente socialista subrayó que la mandataria ha hecho el "ridículo" con cargo a los presupuestos. Además, cuestionó la utilidad de una agenda que terminó con la suspensión de sus últimos actos y un regreso precipitado a España.

La organización de los Premios Platino desmiente a Ayuso

La polémica ha dado un giro tras el comunicado de Xcaret, organizadora de los Premios Platino. La entidad ha negado categóricamente haber recibido amenazas o instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para vetar a Ayuso, desmintiendo así rotundamente la versión del "boicot" ofrecida por el Gobierno madrileño.

En su nota oficial, los organizadores aclararon que han solicitado retirar la invitación a Ayuso para prevenir que el evento sea utilizado como "plataforma política". Atribuyen esta decisión a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid en los últimos meses, culminando con esta gira.

Reacción en redes sociales

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, reaccionó en Twitter (X) denunciando que la presidenta sigue "cavando más hondo en su ridículo internacional". Bergerot calificó la situación de "dantesca" tras conocerse que el hotel y la organización niegan las presiones denunciadas inicialmente por la Puerta del Sol.

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Más Madrid ha anunciado que fiscalizará el coste del "séquito" de asesores, incluyendo la presencia de Miguel Ángel Rodríguez. Por su parte, Óscar López insistió en que "Ayuso no es Madrid" y lamentó el daño reputacional causado por lo que considera una gira fallida y costosa para los ciudadanos.