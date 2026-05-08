REACCIONES
Óscar López acusa a Ayuso de hacer el "ridículo" en México y exige aclarar el coste del viaje
El ministro y la formación de Manuela Bergerot tachan la gira de "vacaciones pagadas" y denuncian un "ridículo internacional" tras la cancelación de la agenda de la presidenta.
La cancelación del viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso a México ha desatado una tormenta política. Tanto el PSOE-M como Más Madrid consideran la gira un "fracaso estrepitoso" y exigen el desglose inmediato de todos los gastos públicos.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, calificó la estancia de la presidenta como un "esperpento de principio a fin". Según López, Ayuso ha viajado para provocar al Gobierno de México y promocionar proyectos privados en lugar de defender los intereses regionales.
El dirigente socialista subrayó que la mandataria ha hecho el "ridículo" con cargo a los presupuestos. Además, cuestionó la utilidad de una agenda que terminó con la suspensión de sus últimos actos y un regreso precipitado a España.
La organización de los Premios Platino desmiente a Ayuso
La polémica ha dado un giro tras el comunicado de Xcaret, organizadora de los Premios Platino. La entidad ha negado categóricamente haber recibido amenazas o instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para vetar a Ayuso, desmintiendo así rotundamente la versión del "boicot" ofrecida por el Gobierno madrileño.
En su nota oficial, los organizadores aclararon que han solicitado retirar la invitación a Ayuso para prevenir que el evento sea utilizado como "plataforma política". Atribuyen esta decisión a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid en los últimos meses, culminando con esta gira.
Reacción en redes sociales
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, reaccionó en Twitter (X) denunciando que la presidenta sigue "cavando más hondo en su ridículo internacional". Bergerot calificó la situación de "dantesca" tras conocerse que el hotel y la organización niegan las presiones denunciadas inicialmente por la Puerta del Sol.
Más Madrid ha anunciado que fiscalizará el coste del "séquito" de asesores, incluyendo la presencia de Miguel Ángel Rodríguez. Por su parte, Óscar López insistió en que "Ayuso no es Madrid" y lamentó el daño reputacional causado por lo que considera una gira fallida y costosa para los ciudadanos.
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'La lealtad es el camino más corto entre dos corazones
- Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: El Retiro se convertirá en el primer parque histórico de Europa con certificación 'Residuo Cero
- El mercadillo secreto de Madrid donde todo es gratis: este es el barrio en el que puedes conseguir ropa, muebles y artículos a 0 euros
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
- Una paciente en paliativos se despide de sus mascotas en el Hospital Infanta Sofía: 'Ha sido el día más feliz de mi vida
- El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar
- María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid' ya afirmaba en 1977: 'El corazón es centro, porque es lo único de nuestro ser que da sonido