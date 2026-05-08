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Así es el millonario ático de Marta Hazas y Javier Veiga en La Latina: de estilo contemporáneo y con vistas al centro historico
El ático de la actriz y el productor, situado en el centro de Madrid, cuenta con una terraza privada con vistas al Palacio Real y la Catedral de la Almudena
Marta Hazas, reconocida actriz española, y su marido Javier Veiga, decidieron adquirir un ático en pleno centro de Madrid en el año 2020, sin saber que una pandemia global y una gran reforma retrasarían su mudanza definitiva hasta febrero de 2021. Pese a estos contratiempos iniciales, la pareja lograría convertir su hogar en uno de los más curiosos entre los famosos de la capital, y hoy gracias a las fotos compartidas en sus redes podemos conocer todos los detalles.
Con vistas al centro histórico y rondando el millón de euros
Sería justo antes del confinamiento cuando la pareja decidiría adqurir esta vivienda, en una operación inmobiliaria que rondó el millón de euros. El inmueble, un ático de 135 metros cuadrados de superficie, se sitúa en el barrio de La Latina, una de las zonas más cotizadas del centro histórico madrileño.
A escasos metros de lugares como la plaza de la ópera, el Palacio Real o la catedral de la Almudena, el hogar de Marta Hazas y Javier Veiga cuenta con una gran terraza privada desde la que se puede disfrutar de unas vistas envidiables del Campo del Moro, los Jardines de Savatini o el entorno del Palacio Real.
'Pequeñas coincidencias' en la decoración
Con un diseño marcado por un estilo contemporáneo, los colores blanco y negro predominan en la decoración de la vivienda. Sin embargo, otro color más vibrante rompe con esta estética en diversos puntos del piso: el color verde, que está especialmente presente en la cocina.
Aportando un toque más personal, la pareja también guarda recuerdos de sus proyectos profesionales entre las piezas decorativas de su hogar. Entre ellas, destacan especialmente los objetos procedentes de la serie 'Pequeñas Coincidencias', que la actriz y su marido protagonizaron y crearon a través de su productora 'Medio Limón'.
Entre estos recuerdos de su trayectoria profesional conjunta, destaca el objeto que Marta Hazas conserva como nexo entre su vida profesional y personal. Y es que escondido en un armario de este ático se encuentra el vestido de novia que utilizó en la primera escena de la serie diseñado por Jorge Vázquez, y que es, además, el mismo vestido que lució en su boda real junto a Javier en el año 2016.
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