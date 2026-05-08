SANIDAD
La mejor cirujana maxilofacial de España según Forbes trabaja en la Comunidad de Madrid: cuenta con formación clínica internacional
El listado anual de Forbes destaca la excelencia de los hospitales y centros madrileños, con una presencia significativa de especialistas en diversas áreas médicas
La Comunidad de Madrid se ha situado de nuevo en el centro de la excelencia médica de todo el país. La revista Forbes España ha dado a conocer su listado anual de 'Los 100 mejores médicos de España' de 2026, una clasificación que reconoce a especialistas que trabajan en hospitales y centros, entre los que este año destacan numerosos profesionales que ejercen en Madrid.
La mejor maxilofacial trabaja en Madrid
Entre múltiples especialistas de la larga lista destaca un nombre por ser la única maxilofacial en todo el ránking. Ella es la doctora Lorena Pingarrón Martín, con una amplia experiencia en cirugía reconstructiva, ortognática y tratamiento integral de patologías de cabeza y cuello. Desempeña una función en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos como jefa del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, donde además es profesora asociada.
Pingarrón también trabaja en el Hospital Universitario Infanta Elena y en el Hospital Universitario General de Villalba y pasa consulta en la Fundación Jiménez Díaz. No es la primera vez que Lorena se cuela en los ranking ya que su papel ya se puso en valor en la lista de 'Las mejores doctoras de España 2025', publicado por Vanitatis.
Cuenta con una formación clínica internacional
Ha realizado estancias de perfeccionamiento fuera de España, incluida su permanencia de investigación y formación clínica en Shanghái. Combina la actividad quirúrgica con la aplicación de tecnologías avanzadas como la planificación tridimensional y la neuronavegación. En 2025 el servicio que dirige superó las 700 cirugías ortognáticas, consolidándose como uno de los centros públicos con mayor volumen y experiencia en esta técnica en España.
El ranking que alcanza este año su novena edición, pone de relieve el peso de Madrid en diversas especialidades como la oncología, la cardiología, la neurología, la neurocirugía, la dermatología o la medicina de alta complejidad. Así, la Lista Forbes 2026 refuerza el protagonismo de Madrid en la sanidad española, con médicos destacados en hospitales públicos y privados.
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