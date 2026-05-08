Madrid destina 35 millones de euros a subir la retribución de las guardias y la atención en noches y festivos al personal sanitario

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha presentado una propuesta de acuerdo para mejorar la retribución de las guardias y la atención continuada en horario de nocturno, fines de semana y festivos para el personal del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). La propuesta se ha trasladado a los sindicatos en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada esta mañana.

La medida, que se aplicaría de manera progresiva, está prevista en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026. Con una dotación de 35 millones de euros, el incremento retributivo llegaría a más de 60.000 profesionales, sanitarios y no sanitarios de hospitales, urgencias extrahospitalarias de Atención Primaria y SUMMA 112.

"La propuesta incluye el incremento del precio de la hora de las guardias para el personal que realiza jornada complementaria, entre ellos facultativos, personal residente y supervisoras", trasladan desde el departamento que dirige Fátima Matute. Asimismo, contempla la mejora de las retribuciones vinculadas a la atención continuada para el personal que desempeña jornada ordinaria en turnos de noche, noches festivas y días festivos, incluyendo Enfermeras, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), celadores, personal técnico sanitario y profesionales de gestión y servicios".

Se trata de una de las medidas impulsadas desde el Gobierno regional para tratar de atraer y fidelizar profesionales en un contexto de falta de médicos y enfermeras. En este sentido, se han aprobado recientemente otras iniciativas como la subida de la compensación económica por trabajar la noche del 5 al 6 de enero y del Día de Reyes para equipararla a las de Nochebuena, Navidad o Año Nuevo, o la ampliación del abono del complemento de continuidad asistencial (JAPE) al personal que presta servicio en unidades hospitalarias, URPA, unidades de cirugía mayor ambulatoria, hospitales de día y unidades de hemodiálisis.

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También en atención primaria se han adoptado medidas como un plus de hasta 500 euros a los médicos en centros de difícil cobertura.