Lluvias y tormentas este viernes en Madrid: la Aemet activa de nuevo el aviso amarillo en la Comunidad

Tras un jueves marcado por fuertes precipitaciones, este viernes 8 de mayo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Comunidad de Madrid. La alerta estará vigente desde las 11:00 hasta las 20:00 horas en la Sierra, Metropolitana y Henares con una acumulación prevista de 15 milímetros en una hora.

Aviso activado para este 8 de mayo. / Aemet

Más precipitaciones en Madrid

La previsión de la Aemet espera que la jornada comience muy nubosa hasta las 6:00 horas, cuando comenzará el temporal de tormentas y lluvia. A partir de las 12:00 horas el pronóstico apunta a que cesen las precipitaciones para dar paso a intervalos nubosos que perderán intensidad a las 18:00 horas, momento en el se producirán intervalos nubosos con lluvia.

En la montaña el estado del cielo se prevé cubierto por la mañana, con nubes medias, bajas y de evolución diurna, tendiendo a disminuir la nubosidad por la tarde. Además, se esperan lluvias débiles o localmente moderadas y chubascos, que tenderán a remitir por la tarde. Eso sí, no se descarta que el temporal venga acompañado de tormentas.

Temperaturas en descenso

El organismo estatal espera que las temperaturas se establezcan de forma similar a la jornada anterior, aunque tendiendo a la baja. En la capital los termómetros oscilarán entre los 22 de temperatura máxima y los 12 de temperatura mínima.

Así oscilarán las temperaturas esta próxima semana según la Aemet. / Aemet

Y en la montaña las temperaturas se esperan en ligero ascenso en las mínimas y ligeros descensos en las máximas. Así se muestra en el pronóstico de Somosierra, donde los grados variarán entre los 13 de temperatura máxima y los 4 de temperatura mínima, y en Guadarrama, donde los grados fluctuarán entre los 16 de temperatura máxima y los 8 de temperatura mínima.

¿Continuarán las precipitaciones los próximos días?

El pronóstico del organismo estatal apunta a que las lluvias han vuelto para quedarse. Según la previsión actual de la Aemet, las precipitaciones estarán presente este viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Es momento de desempolvar el paraguas y tenerlo a la vista, por si fuera necesario.