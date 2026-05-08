El barrio de Madrid donde un jardín romántico esconde un búnker bajo tierra: fue clave durante la Guerra Civil

Madrid tiene rincones que parecen pensados para ser descubiertos por un grupo reducido de gente. Lugares alejados del ruido del centro, donde la ciudad baja el ritmo y deja ver una cara más inesperada: jardines secretos, caminos silenciosos, árboles centenarios y construcciones que parecen sacadas de otra época.

Ahora, hasta bajo la apariencia tranquila de esos espacios se esconden historias sorprendentes de la capital. En uno de ellos, ese donde hoy pasean vecinos y visitantes entre fuentes, templetes y praderas, durante la Guerra Civil se levantó una infraestructura secreta pensada para resistir bombardeos y ataques químicos.

Ese lugar está en el Parque de El Capricho, en el barrio de Alameda de Osuna (Barajas). Bajo uno de los jardines más bonitos y románticos de Madrid se oculta un búnker subterráneo construido en 1937, una pieza de la historia reciente madrileña que todavía hoy sorprende a quienes consiguen visitarla.

Un búnker escondido en uno de los parques más bonitos de Madrid

El búnker de El Capricho, conocido durante la Guerra Civil como Posición Jaca, fue construido por el ejército republicano en un enclave estratégico. La elección no fue casual, ya que el parque estaba alejado del frente y resultaba más difícil de detectar desde el aire en una ciudad castigada por los bombardeos.

La zona ofrecía discreción, vegetación y distancia respecto a los puntos más expuestos de Madrid. Por eso, el Estado Mayor de la Defensa Republicana trasladó hasta allí parte de su actividad y utilizó el Palacio de los duques de Osuna como cuartel general.

El búnker de El Capricho, conocido durante la Guerra Civil como Posición Jaca / REDES

El jardín romántico que guarda una historia militar

El Parque de El Capricho fue construido entre 1787 y 1839 por los duques de Osuna y está considerado uno de los jardines históricos más valiosos de Madrid. En su interior se pueden encontrar templetes, una ermita, plazoletas, fuentes ornamentales, caminos arbolados y el palacio de los duques.

Tras la muerte de Josefa Pimentel, IX duquesa de Osuna, el recinto entró en una etapa de abandono hasta que el Ayuntamiento de Madrid lo compró en 1974 y lo abrió al público.

El Parque de El Capricho fue construido entre 1787 y 1839 por los duques de Osuna / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Una construcción bajo tierra que nunca fue bombardeada

La Posición Jaca es uno de los refugios mejor conservados de Europa y nunca llegó a ser bombardeado. Durante los años 1937 y 1938 no fue detectado por el ejército franquista y aunque existen indicios de que en 1939 ya se conocía su existencia, la guerra estaba llegando a su fin y no se produjo ningún ataque.

Tras la contienda, el búnker quedó abandonado, su mobiliario subastado y el espacio en el olvido durante décadas. Años más tarde, el Ayuntamiento de Madrid lo rehabilitó y en 2016 se abrió al público mediante visitas guiadas restringidas.

La Posición Jaca es uno de los refugios mejor conservados de Europa: nunca llegó a ser bombardeado / SHUTTERSTOCK

¿Cómo es por dentro el búnker de El Capricho?

El refugio fue construido con un sistema de excavación similar al utilizado en las minas. La tierra extraída se colocó en el entorno para crear una colina artificial que ayudaba a ocultar la instalación junto al arbolado del parque.

El búnker se encuentra a unos 15 metros bajo tierra y cuenta con una superficie construida de aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Fue diseñado para acoger a unas 200 personas durante 15 días, con muros de hormigón de un metro de espesor pensados para resistir ataques desde el exterior.

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Uno de sus elementos más llamativos es su sistema de protección frente a ataques químicos, una amenaza especialmente temida durante la guerra. Para ello se instaló un mecanismo de ventilación forzada, con salidas a ras de suelo en las estancias y conductos conectados con chimeneas exteriores. También se construyeron cuatro entradas con puertas herméticas, similares a las que se utilizan en barcos y submarinos.