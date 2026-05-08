El 'Free Comic Book Day' llega a las librerías de Madrid: cómo y dónde conseguir tu cómic gratis

'Halloween', los 'Baby Showers', o el 'Black Friday'... son muchas las festividades inspiradas en Estados Unidos que cada vez están más integradas en nuestra cultura y en nuestras tradiciones. Así, en el año 2010, una curiosa iniciativa pensada para acercar la lectura a los más jóvenes y reforzar el papel de las librerías especializadas llegó a nuestro país para quedarse.

Hablamos del 'Free Comic Book Day', o en español, el Día del Cómic Gratis, que cada segundo domingo de mayo regala miles de comics gratis en un encuentro que reúne a editoriales, autores y aficionados. Este año, el evento se dará cita el próximo 9 de mayo en todas las librerías del país, entre las que se encuentran varias tiendas especializadas de la capital.

¿Cuáles son las librerías de la capital que regalarán cómics?

En Madrid los ejemplares proporcionados por las editoriales colaboradoras se entregarán a lo largo de la jornada a todos los visitantes que los soliciten hasta agotar existencias. Sin necesidad de compra previa, la entrega será completamente gratuita aunque, desde la organización advierten que la disponibilidad puede variar según el establecimiento y la afluencia.

En Tomos y Grapas ya se preparan para la celebración con varias ofertas y cómics únicos / Tomos y Grapas

Entre las tiendas madrileñas participantes en esta edición se encuentran varios establecimientos muy conocidos entre los amantes y lectores habituales de este género:

Akira Cómics , avenida de Betanzos, 74.

, avenida de Betanzos, 74. Elektra Cómic , calle de Fray Luis de León, 14.

, calle de Fray Luis de León, 14. Impact Game , calle de José Alix Alix, 16, local 2.

, calle de José Alix Alix, 16, local 2. La Guarida de Harley , avenida de Monforte de Lemos, 169.

, avenida de Monforte de Lemos, 169. Tomos y Grapas , calle Alcalá, 211, local 13.

, calle Alcalá, 211, local 13. Arcadia Cómics Móstoles, calle Cartaya, 11.

¿Qué cómics podrán conseguirse?

Con editoriales colaboradoras como Panini Comics, Astiberri, Aleta Ediciones y Cartem Cómics, esta edición del Día del Cómic Gratis contará con varios títulos muy conocidos entre los que figuran: ‘Vengadores Armagedón’, ‘Krypto y las Supermascotas: ¡Crisis de animalidad!’, ‘Grisly Unit’, ‘Catbeth’, ‘Arcanos Menores’, ‘Sucesos Críticos Variados’ e ‘Identidades Secretas’.

Algunas librerías como 'Tomos y Grapas' ofrecen títulos y premios únicos a los primeros visitantes de la jornada / Tomos y Grapas

Con más de 60 tiendas participantes entre las 25 provincias asociadas durante la edición de 2025, el Día del Cómic gratis se ha consolidado como una de las fechas más reconocibles para el sector. Así, buscando celebrar a sus lectores habituales y atraer a personas que nunca han entrado en una tienda especializada, algunas librerías también aprovecharán esta fecha para organizar presentaciones, firmas y otras acciones relacionadas con el mundo del cómic.