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Hasta 500 euros de multa por no tener este documento fundamental para la circulación: la Guardia Civil vigila a los conductores madrileños

La Benemérita recuerda la necesidad de portar los documentos imprescindibles para circular con el vehículo por la carretera

Los agentes de tráfico pueden revisar que los conductores cuenten con la documentación obligatoria.

Los agentes de tráfico pueden revisar que los conductores cuenten con la documentación obligatoria. / GUARDIA CIVIL

Helena Ros

La Guardia Civil, en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT), vela por que los conductores respeten la normativa vigente. Su finalidad es mejorar la seguridad vial y disminuir el número de accidentes tanto en las carreteras de Madrid como en el resto de España.

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 es obligatoria para todos los conductores. Este dispositivo luminoso sustituye a los triángulos de emergencia en caso de avería o accidente y debe llevarse en un sitio de fácil acceso, como la guantera o un lateral del vehículo. Así, el conductor puede cogerla rápidamente y colocarla en la zona más alta posible del coche inmovilizado. No contar con ella o usar un modelo que no esté homologado puede suponer una multa de 80 euros.

El permiso de circulación

Según explica la DGT, el permiso de circulación es el "documento que identifica la titularidad del vehículo, incluidos los vehículos especiales, tanto agrícolas como de obras y servicios". Por su parte, el artículo 26 del Reglamento General de Circulación establece que "el conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos: El permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores. El permiso de circulación podrá ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico, que surtirá los mismos efectos".

No llevar el permiso de circulación en el vehículo supone una sanción económica de 10 euros. Si el documento no está actualizado, la multa asciendo a 80 euros. Sin embargo, en los casos más graves, si el vehículo no tiene permiso de circulación, los conductores se enfrentan sanciones que pueden alcanzar los 500 euros.

Permiso de circulación de un vehículo.

Permiso de circulación de un vehículo. / Neomotor

Estos son los documentos obligatorios

Todos los conductores deben llevar en vigor estos tres documentos obligatoriamente en sus vehículos:

  • Permiso de conducir
  • Permiso de circulación del vehículo
  • Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV)

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El impuesto de circulación también es un documento obligatorio para todos los vehículos matriculados, pero no es necesario llevar el justificante de pago.

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