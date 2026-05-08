CORTES DE TRÁFICO
Cortes en Valdebebas por las obras del circuito de Fórmula 1 en Madrid: fechas, horas, calles afectadas, desvíos y cambios en la EMT
Valdebebas afronta 18 días de cortes de tráfico por el asfaltado del circuito Madring, sede del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid
Es oficial: Valdebebas entra en una nueva fase de obras. A 128 días de que los monoplazas rueden por el nuevo circuito urbano de la capital, el avance de los trabajos en Madring tendrá un impacto directo en la movilidad diaria del barrio.
El Ayuntamiento de Madrid ha activado nuevos cortes de tráfico para permitir el extendido de la última capa de rodadura del trazado. Se trata de una actuación clave para preparar el asfalto que soportará el paso de la Fórmula 1, pero que durante casi tres semanas complicará los desplazamientos de vecinos, conductores y usuarios del transporte público en el nordeste de la ciudad.
Cuidado: cerrado el tramo entre Manuel Muñoz Monasterio y la M-11
El Área de Obras y Equipamientos ha confirmado el corte total al tráfico del tramo comprendido entre la glorieta Manuel Muñoz Monasterio y la rotonda situada al sur de la M-11. La restricción se prolongará durante 18 días y, en ese periodo, solo podrán acceder los vehículos de la organización y los servicios de emergencia.
Este cierre afecta a uno de los puntos de conexión más utilizados por los vecinos de Valdebebas para salir del barrio o enlazar con la M-11. La consecuencia inmediata será una reorganización de la circulación en varias calles próximas.
Vía Dublín y Ribera del Sena pasan a tener sentido único
Para absorber parte del tráfico afectado, el Ayuntamiento ha establecido una circulación provisional en sentido único en dos vías del entorno. Vía Dublín solo permitirá el tráfico descendente desde la M-11 hacia el interior de Valdebebas. Por su parte, Ribera del Sena funcionará también en sentido único desde la M-40.
Además, queda cerrada la salida de Valdebebas hacia la M-11 por Francisco Umbral y por el paso inferior del túnel. Los conductores que necesiten incorporarse a la M-11 tendrán que utilizar itinerarios alternativos, previsiblemente a través de la M-40 o por calles interiores del barrio.
Cambios en la línea 171 de la EMT
Las obras también afectan al transporte público. La línea 171 de la EMT, que conecta Mar de Cristal con Valdebebas, modifica su recorrido mientras duren los trabajos.
Por ello, la empresa municipal ha diseñado dos itinerarios diferenciados por colores: uno para la dirección Valdebebas y otro para el sentido Mar de Cristal. Los planos ya han sido distribuidos en marquesinas y en los canales oficiales de la EMT pero los usuarios habituales de esta línea deberán revisar el recorrido actualizado antes de desplazarse, ya que algunas paradas pueden verse alteradas durante la fase de cortes.
La gasolinera de la zona pierde su acceso habitual
Otro de los puntos afectados es la gasolinera situada junto al ámbito de las obras. El acceso habitual desde Francisco Umbral queda cerrado, por lo que la estación de servicio solo podrá utilizarse entrando y saliendo directamente desde la M-11.
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