PLANES
El Reina Sofía acoge conciertos gratuitos por el Día Internacional de los Museos 2026: Zahara, Soleá Morente, Shego y muchos más
El próximo viernes 22 de mayo, Radio 3 celebra una gran jornada cultural con una programación especial que convierte la música en directo en un punto de encuentro entre creación contemporánea, artistas emergentes y grandes nombres de la escena nacional
El próximo viernes 22 de mayo de 2026, Radio 3 volverá a participar en la celebración del Día Internacional de los Museos con una programación especial en directo desde el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. La cita tendrá lugar en el Patio del Edificio Nouvel, con entrada libre hasta completar aforo, en horario de 09:00 a 23:00 horas.
La iniciativa forma parte del Día Internacional de los Museos, una jornada promovida a nivel mundial desde 1977 que pone en valor el papel de los museos como espacios de difusión cultural, educación, diálogo social y acceso universal al patrimonio artístico. Cada año, instituciones culturales de todo el mundo organizan actividades especiales para acercar sus colecciones al público y fomentar nuevas formas de participación cultural.
En el caso de Madrid, el Museo Reina Sofía se convierte de nuevo en uno de los principales escenarios de esta celebración gracias a su colaboración con Radio 3, que transformará el espacio en un gran evento de música en directo a lo largo de toda la jornada. El objetivo es acercar la cultura contemporánea al público a través de una experiencia abierta, gratuita y participativa, donde el museo funciona como punto de encuentro entre artistas y ciudadanía.
Programación completa
La programación reunirá a más de veinte actuaciones de distintos estilos musicales, con presencia de artistas consolidados y emergentes de la escena nacional e internacional. A lo largo del día pasarán por el escenario nombres como Carlangas, Conociendo Rusia, Fetén Fetén, Shego, Soleá Morente, Niños Bravos, Kokoshca, Queralt Lahoz, María José Llergo, La Pegatina, Zetak, Zahara o Triángulo de Amor Bizarro, entre otros.
El público podrá seguir toda la programación en directo a través de Radio 3, así como mediante videostreaming disponible en la web oficial, la aplicación de Radio 3 y la plataforma RTVE Play, ampliando así el alcance del evento más allá del espacio físico del museo.
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