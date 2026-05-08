PLANES
Claveles, estrellas, vinilos y poemas: estos son los cinco mejores planes para disfrutar en la capital este fin de semana
El Huerto de Montecarmelo, el Palacio de Abrantes y la Casa de Campo acogen eventos especiales durante el fin de semana previo a San Isidro
A pocas semanas del comienzo de las fiestas más castizas del año, Madrid se llena de claveles, música y poesía. Con la llegada del buen tiempo y a vísperas de San Isidro, la capital ofrece una gran variedad de planes culturales y de ocio, que del 8 al 10 de mayo, invitan a todos los madrileños y curiosos a poner color y banda sonora a su fin de semana.
Desde disfrutar de una mañana de rosquillas y limonada en el Huerto de Montecarmelo, emocionarse con la poesía italiana en el Palacio de Abrantes, o comprar vinilos en Casa de Campo, Madrid ofrece actividades para todas las edades y bolsillos. Así, destaca también el Mercado Circular de Recumadrid y sus grandes ofertas textiles, o la experiencia "El Imperio Fan Contraataca" donde los más pequeños podrán disfrutar de una experiencia inmersiva inspirada en la conocida saga 'Star Wars'.
Puertas abiertas del Huerto de Montecarmelo
Como parte de la programación de las fiestas de San Isidro, el Huerto Urbano Comunitario de Montecarmelo ha organizado una jornada familiar este sábado 9 de mayo a las 18:30 horas. La actividad, que busca celebrar al patrón de Madrid entre cultivos y naturaleza incluirá una visita guiada por el huerto, talleres familiares y una merienda de lo más castiza: rosquillas y limonada.
📍Huerto Urbano Comunitario de Montecarmelo, C/ Monasterio de Oseria, 5
📅 Sábado 9 de mayo a las 18:30 horas
Feria Internacional del Disco
Consolidada como una de las mejores Ferias Internacionales de Europa, la Feria Internacional del Disco llega a Madrid tras 28 ediciones a sus espaldas. Con más de 130 stands llegados de todo el mundo, miles de vinilos, CDs, casetes y otros formatos físicos estarán disponibles para coleccionistas y fans de la música del 9 al 10 de mayo en el Palacio de Convenciones de Madrid.
Además, la feria contará con actuaciones en directo, sesiones de DJ y charlas con protagonistas del mundo musical en lo que promete ser una experiencia cultural completa. Con un precio de 5 euros por persona, o 9,30 euros para ambas jornadas, los amantes del formato físico y la música en vivo ya pueden adquirir sus entradas a través de la página web oficial del festival. El pabellón prevé también el acceso gratuito a los menores de 12 años y permite la entrada con mascotas siempre que vayan adecuadamente atadas.
🔗 Las entradas están disponibles para su compra online a 5 euros por persona (una jornada), o 9,30 euros (dos jornadas)
📍 Palacio de Convenciones, Casa de Campo, Av. de Portugal, s/n, Moncloa - Aravaca, 28011 Madrid
📅 Sábado 9 de mayo de 10:00 a 21:00 horas y domingo 10 de mayo de 10:00 a 19:30 horas
1º Festival de la Poesía Italiana en Madrid
El Instituto Italiano de Cultura de Madrid, situado en el interior del Palacio de Abrantes acogerá del 8 al 12 de mayo la primera edición del Festival de la Poesía Italiana en Madrid. Con el objetivo de poner en valor la poesía como vehículo de la lengua italiana y espacio de diálogo entre culturas, este nuevo evento cultural reunirá a varios intelectuales italianos y españoles.
Entendido como un encuentro entre la tradición poética italiana y la española, este evento dirigido por Davide Rondoni, poeta e intelectual italiano, promete que el doble de cultura se transformara en el doble de sorpresa y fiesta. Así el programa se articula en trono a dos importantes conmemoraciones: los 800 años de San Francisco de Asís, y el centenario de la escritura del poema "Caracola" de Federico García Lorca.
🔗 La entrada será gratuita y libre hasta completar aforo, aunque algunos eventos requerirán de reserva previa a través del correo: confirmaciones.iicmadrid@gmail.com
📍 Palacio de Abrantes (Istituto Italiano di Cultura)
📅 Desde el 8 de mayo hasta el próximo 12 de mayo
El Imperio Fan Contraataca
De miércoles a domingo hasta el próximo 5 de julio, sumergirse en una galaxia, muy, muy lejana, será más fácil que nunca. Y es que, la exposición 'El Imperio Fan Contraataca' llega al Espacio Delicias en Madrid con más de 600 objetos oficiales de la famosa saga 'Star Wars' permitiendo a los fans descubrir disfraces, carteles, figuras y modelos originales de las películas.
Con precio de 15 euros por persona, la visita tendrá una duración aproximada de una hora. Pensado para toda la familia, el evento invita a participar de esta gran fiesta galáctica "desde al padawan más joven hasta el maestro Jedi más sabio". Además, del 8 al 10 de mayo, la exposición ofrece una promoción exclusiva con descuentos de hasta el 20% sobre el total.
La organización, que prevé el acceso para personas en silla de ruedas, confirma que la entrada será gratuita a menores de 3 años y que los menores de 15 años deberán ir acompañados de un adulto durante toda la visita.
🔗 Las entradas pueden adquirirse online a un precio de 15 euros por persona
📍 Espacio Delicias, Paseo de las Delicias, 61, 28045
📅 Hasta el próximo 5 de julio, de miércoles a domingo
Mercado Circular de Recumadrid
El Mercado Circular de Recumadrid celebra una nueva edición, esta vez en el barrio de Vallecas, donde los asistentes podrán encontrar artículos recuperados y preparados para una segunda vida a precios reducidos. En los puestos de este mercadillo se podrán adquirir productos textiles, objetos para el hogar, muebles, decoración, menaje y otros artículos de segunda mano. Lo mejor, es que los precios arrancan desde los 3 euros.
El mercado tendrá lugar el sábado 9 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, en la nave situada en la calle Trole 10, en el distrito de Puente de Vallecas. La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario reservar plaza ni comprar entrada para acceder al recinto.
📍 Calle Trole 10, Puente de Vallecas
📅 Sábado 9 de mayo de 9:00 a 14:00 horas
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