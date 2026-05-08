Claveles, estrellas, vinilos y poemas: estos son los cinco mejores planes para disfrutar en la capital este fin de semana

A pocas semanas del comienzo de las fiestas más castizas del año, Madrid se llena de claveles, música y poesía. Con la llegada del buen tiempo y a vísperas de San Isidro, la capital ofrece una gran variedad de planes culturales y de ocio, que del 8 al 10 de mayo, invitan a todos los madrileños y curiosos a poner color y banda sonora a su fin de semana.

Desde disfrutar de una mañana de rosquillas y limonada en el Huerto de Montecarmelo, emocionarse con la poesía italiana en el Palacio de Abrantes, o comprar vinilos en Casa de Campo, Madrid ofrece actividades para todas las edades y bolsillos. Así, destaca también el Mercado Circular de Recumadrid y sus grandes ofertas textiles, o la experiencia "El Imperio Fan Contraataca" donde los más pequeños podrán disfrutar de una experiencia inmersiva inspirada en la conocida saga 'Star Wars'.

Puertas abiertas del Huerto de Montecarmelo

Como parte de la programación de las fiestas de San Isidro, el Huerto Urbano Comunitario de Montecarmelo ha organizado una jornada familiar este sábado 9 de mayo a las 18:30 horas. La actividad, que busca celebrar al patrón de Madrid entre cultivos y naturaleza incluirá una visita guiada por el huerto, talleres familiares y una merienda de lo más castiza: rosquillas y limonada.

La actividad de carácter familiar es gratuita y está sujeta a las condiciones climáticas / @huertomontecarmelo

📍Huerto Urbano Comunitario de Montecarmelo, C/ Monasterio de Oseria, 5 📅 Sábado 9 de mayo a las 18:30 horas

Feria Internacional del Disco

Consolidada como una de las mejores Ferias Internacionales de Europa, la Feria Internacional del Disco llega a Madrid tras 28 ediciones a sus espaldas. Con más de 130 stands llegados de todo el mundo, miles de vinilos, CDs, casetes y otros formatos físicos estarán disponibles para coleccionistas y fans de la música del 9 al 10 de mayo en el Palacio de Convenciones de Madrid.

La Feria Internacional del Disco seguirá su gira por España con fechas en Bilbao y Mallorca / @feriadeldiscomadrid

Además, la feria contará con actuaciones en directo, sesiones de DJ y charlas con protagonistas del mundo musical en lo que promete ser una experiencia cultural completa. Con un precio de 5 euros por persona, o 9,30 euros para ambas jornadas, los amantes del formato físico y la música en vivo ya pueden adquirir sus entradas a través de la página web oficial del festival. El pabellón prevé también el acceso gratuito a los menores de 12 años y permite la entrada con mascotas siempre que vayan adecuadamente atadas.

Programa de la Feria Internacional del Disco 2026 en Madrid / Feria Internacional del Disco

🔗 Las entradas están disponibles para su compra online a 5 euros por persona (una jornada), o 9,30 euros (dos jornadas) 📍 Palacio de Convenciones, Casa de Campo, Av. de Portugal, s/n, Moncloa - Aravaca, 28011 Madrid 📅 Sábado 9 de mayo de 10:00 a 21:00 horas y domingo 10 de mayo de 10:00 a 19:30 horas

1º Festival de la Poesía Italiana en Madrid

El Instituto Italiano de Cultura de Madrid, situado en el interior del Palacio de Abrantes acogerá del 8 al 12 de mayo la primera edición del Festival de la Poesía Italiana en Madrid. Con el objetivo de poner en valor la poesía como vehículo de la lengua italiana y espacio de diálogo entre culturas, este nuevo evento cultural reunirá a varios intelectuales italianos y españoles.

El festival será de entrada libre hasta completar aforo aunque algunos de los eventos requerirán de reserva previa / Istituto Italiano di Cultura di Madrid

Entendido como un encuentro entre la tradición poética italiana y la española, este evento dirigido por Davide Rondoni, poeta e intelectual italiano, promete que el doble de cultura se transformara en el doble de sorpresa y fiesta. Así el programa se articula en trono a dos importantes conmemoraciones: los 800 años de San Francisco de Asís, y el centenario de la escritura del poema "Caracola" de Federico García Lorca.

🔗 La entrada será gratuita y libre hasta completar aforo, aunque algunos eventos requerirán de reserva previa a través del correo: confirmaciones.iicmadrid@gmail.com 📍 Palacio de Abrantes (Istituto Italiano di Cultura) 📅 Desde el 8 de mayo hasta el próximo 12 de mayo

El Imperio Fan Contraataca

De miércoles a domingo hasta el próximo 5 de julio, sumergirse en una galaxia, muy, muy lejana, será más fácil que nunca. Y es que, la exposición 'El Imperio Fan Contraataca' llega al Espacio Delicias en Madrid con más de 600 objetos oficiales de la famosa saga 'Star Wars' permitiendo a los fans descubrir disfraces, carteles, figuras y modelos originales de las películas.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 5 de julio de miércoles a domingos / Fever

Con precio de 15 euros por persona, la visita tendrá una duración aproximada de una hora. Pensado para toda la familia, el evento invita a participar de esta gran fiesta galáctica "desde al padawan más joven hasta el maestro Jedi más sabio". Además, del 8 al 10 de mayo, la exposición ofrece una promoción exclusiva con descuentos de hasta el 20% sobre el total.

La exposición contiene más de 600 objetos exclusivos de la saga / Fever

La organización, que prevé el acceso para personas en silla de ruedas, confirma que la entrada será gratuita a menores de 3 años y que los menores de 15 años deberán ir acompañados de un adulto durante toda la visita.

🔗 Las entradas pueden adquirirse online a un precio de 15 euros por persona 📍 Espacio Delicias, Paseo de las Delicias, 61, 28045 📅 Hasta el próximo 5 de julio, de miércoles a domingo

Mercado Circular de Recumadrid

El Mercado Circular de Recumadrid celebra una nueva edición, esta vez en el barrio de Vallecas, donde los asistentes podrán encontrar artículos recuperados y preparados para una segunda vida a precios reducidos. En los puestos de este mercadillo se podrán adquirir productos textiles, objetos para el hogar, muebles, decoración, menaje y otros artículos de segunda mano. Lo mejor, es que los precios arrancan desde los 3 euros.

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El Mercado Circular de Recumadrid celebra una nueva edición, esta vez en el barrio de Vallecas / EUROPA PRESS

El mercado tendrá lugar el sábado 9 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, en la nave situada en la calle Trole 10, en el distrito de Puente de Vallecas. La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario reservar plaza ni comprar entrada para acceder al recinto.