El Atlético de Madrid apura sus últimos cuatro partidos de la temporada, con un Simeone que confirma su futuro de rojiblanco: “Mientras esté yo vamos a competir”

El Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo en el primero de los últimos cuatro enfrentamientos restantes de liga. Lo hará con Simeone como director de orquesta, que ya mira a la próxima temporada con un objetivo entre ceja y ceja: tocar metal. “Trabajamos para mejorar cada temporada, y si mejoramos lo que hicimos en esta, toca salir campeón.” Además, por si había alguna duda acerca de su continuidad, ha dejado claro que se ve con fuerzas para seguir gobernando el timón de la nave rojiblanca “Mientras esté yo vamos a competir.” Y parece que hay Cholo para rato.

Diego Pablo Simeone / EUROPA PRESS

Es lo bonito del fútbol, un deporte que cada año otorga una nueva oportunidad para tocar el cielo. Y el año que viene el escenario es inmejorable para los colchoneros, con el Metropolitano actuando como sede de la final de la Champions. Un impulso más, un incentivo extra para que los rojiblancos puedan soñar con levantar la anhelada orejona, ese amor imposible que de momento le es esquivo al club que otrora tuviera su sede en las orillas del Manzanares. Simeone empleará ese aliciente para convencer a su plantilla que la temporada que viene se culminará su gran sueño, tras haber conseguido un hito sin precedentes, la clasificación para Champions por decimocuarta temporada consecutiva. Una gesta a ojos de algunos sencilla o simple pero que solo 5 equipos en Europa han conseguido emular: Real Madrid, Barcelona, Bayern, PSG y Manchester City.

Un Celta de Vigo que se quiere apuntar a la Champions

Pero en un club cuyo día a día se mide por el partido a partido, esto parece mirar demasiado lejos. Por el momento toca centrar el foco en la liga, para olvidar las penas de la Champions. Volver a darle la importancia que se le había arrebatado al torneo doméstico, tras apostarlo todo a las copas. Y por ahí asoma un Celta de Vigo que espera pescar en las aguas revueltas del Metropolitano. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez aún sueña con arrebatar la quinta plaza que da derecho a la máxima competición europea al Betis. A seis puntos de los béticos en la tabla clasificatoria los gallegos mantienen sus esperanzas mientras las matemáticas no digan lo contrario.

Bajas múltiples en ambos equipos

No será un encuentro fácil por tanto para el Atlético de Madrid, que además cuenta con numerosas bajas que sobrecargan su enfermería. A los lesionados Pablo Barrios y Nico González, se les han adherido Johnny Cardoso y los renqueantes Giuliano y Julián Álvarez, que tras forzar para el enfrentamiento ante el Arsenal, se han resentido de sus molestias y ocuparán las camillas contiguas de la enfermería con vistas a recuperarse por completo de cara al Mundial.

Julian Alvarez / AFP7 vía Europa Press

De cara a este encuentro, Claudio Giráldez afronta varias ausencias de peso. Javi Rueda, sancionado, y los lesionados Miguel Román, Carl Starfelt y Matías Vecino no estarán disponibles, aunque Marcos Alonso regresa a la convocatoria, tras cumplir su sanción por acumulación de amarillas. Todo apunta a que Fer López e Ilaix Moriba formarán en el doble pivote, mientras que Borja Iglesias liderará el ataque, en racha tras ver puerta en los dos últimos partidos.

El Celta, 19 años sin ganar como visitante

El conjunto gallego además tratará de romper su maldición particular actuando como visitante del Atlético. No ha ganado nunca en el Metropolitano y para recordar su última victoria a domicilio a los rojiblancos hay que remontarse a la temporada 2006-2007, cuando los gallegos vencieron por dos goles a tres en el Vicente Calderón. Ya en el encuentro de ida, disputado en octubre en Balaídos, los gallegos pusieron contra las cuerdas al conjunto de Simeone, aunque únicamente pudieron rescatar un empate a uno jugando más de 50 minutos con un hombre más tras la expulsión de Lenglet.