La Aemet prolonga el aviso amarillo por lluvias y tormentas este sábado: se espera granizo y fuerte viento durante el fin de semana

Continúa el aviso amarillo activado por tercer día consecutivo por tiempo adverso. Así lo ha hecho oficial la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Sierra de Madrid y la zona Metropolitana y Henares para este sábado 9 de mayo. El organismo estatal pone en alerta a la mayor parte de la Comunidad de Madrid entre las 8:00 y las 22:00 horas por precipitación acumulada de 15 milímetros con tormentas que podrán ir acompañadas de granizo menudo y alguna racha de viento muy fuerte.

Aviso activado para este 9 de mayo. / Aemet

Fin de semana pasado por agua

La Aemet espera que este fin de semana esté protagonizado por las precipitaciones. Este sábado en la capital se espera un temporal cubierto con tormenta que se alargará hasta el final de la jornada. Domingo tampoco se libra: cielo cubierto con lluvia a lo largo de todo el día.

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra el cielo predominio de cielo muy nuboso o cubierto con lluvias débiles o localmente moderadas y chubascos. Además, no se descarta algún chubasco localmente fuerte o acompañado de granizo y tormentas acompañando los chubascos. El viento soplará generalmente fuerte de componente sur, sin descartar rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas. En áreas de chubascos o tormentas podrá soplar más intenso y racheado. El pronóstico para el domingo es similar.

Temperaturas en descenso

El organismo estatal prevé que las temperaturas bajen a lo largo del fin de semana. Este sábado en la capital los termómetros oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 11 grados de mínima y este domingo entre los 16 grados de máxima, mientras que la temperatura mínima se mantendrá igual.

En la montaña las máximas también presentarán un ligero descenso. Así se muestra en el pronóstico de Guadarrama, donde el fin de semana las temperaturas variarán entre los 15 grados de máxima y 6 grados de mínima, y en Somosierra, donde fluctuarán entre los 12 grados de máxima y los 4 grados de mínima.