ROBO CON VIOLENCIA
La víctima del homicidio en Galapagar fue la propietaria de los almacenes Pontejos
Por el momento, la Guardia Civil mantiene como principal hipótesis del caso el robo con violencia, aunque las investigaciones continúan abiertas y no hay detenidos a esta hora.
La mujer asesinada ayer en su vivienda en Galapagar fue la propietaria de los conocidos Almacenes Cobián, en la plaza de Pontejos de Madrid, según han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.
La víctima, Elia Cobián, de 80 años de edad, fue hallada ayer muerta en su casa tras recibir varios golpes al ser presuntamente víctima de un robo: se encontraba tumbada en el suelo, atada de pies y con signos de violencia.
Tal y como ha avanzado El Mundo, Cobián era la histórica propietaria de la popular mercería Almacenes Cobián, de la plaza de Pontejos de Madrid, junto a la puerta del Sol.
No hay detenidos
La víctima llevaba años jubilada y residía en una finca de diez hectáreas en la urbanización de La Navata, en el municipio de Galapagar.
Ayer, a la llegada a la vivienda, la Guardia Civil observó que una ventana del domicilio estaba abierta y forzada, han añadido las mismas fuentes, que han indicado que el albacea de la víctima ha relatado que la anciana le había llamado por la noche diciéndole que escuchaba ruidos.
Por el momento, la Guardia Civil mantiene como principal hipótesis del caso el robo con violencia, aunque las investigaciones continúan abiertas y no hay detenidos a esta hora.
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
- El mercadillo secreto de Madrid donde todo es gratis: este es el barrio en el que puedes conseguir ropa, muebles y artículos a 0 euros
- El contundente aviso de Metro de Madrid a los madrileños por esta mala práctica extendida en los vagones: 'Respeta el espacio de los demás
- El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar
- Hofmann aterriza en Madrid con sus croissants rellenos y chocolates de autor en Galería Canalejas
- Máxima tensión en el vestuario del Real Madrid: Valverde y Tchouaméni se pelean tras el entrenamiento
- Nuevo minipunto limpio en Alcalá de Henares: ¿dónde se encuentra el recién instalado por el ayuntamiento?