La víctima del homicidio en Galapagar fue la propietaria de los almacenes Pontejos

La mujer asesinada ayer en su vivienda en Galapagar fue la propietaria de los conocidos Almacenes Cobián, en la plaza de Pontejos de Madrid, según han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La víctima, Elia Cobián, de 80 años de edad, fue hallada ayer muerta en su casa tras recibir varios golpes al ser presuntamente víctima de un robo: se encontraba tumbada en el suelo, atada de pies y con signos de violencia.

Tal y como ha avanzado El Mundo, Cobián era la histórica propietaria de la popular mercería Almacenes Cobián, de la plaza de Pontejos de Madrid, junto a la puerta del Sol.

Hallan a una mujer de 80 años muerta a golpes en un chalé de Galapagar. / Agencias

No hay detenidos

La víctima llevaba años jubilada y residía en una finca de diez hectáreas en la urbanización de La Navata, en el municipio de Galapagar.

Ayer, a la llegada a la vivienda, la Guardia Civil observó que una ventana del domicilio estaba abierta y forzada, han añadido las mismas fuentes, que han indicado que el albacea de la víctima ha relatado que la anciana le había llamado por la noche diciéndole que escuchaba ruidos.

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Por el momento, la Guardia Civil mantiene como principal hipótesis del caso el robo con violencia, aunque las investigaciones continúan abiertas y no hay detenidos a esta hora.