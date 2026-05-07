SANIDAD PROTESTAS
Vecinos se encierran en centros de salud madrileños contra los recortes
Centros de salud en distritos como Carabanchel y municipios como Pinto registran retrasos de hasta tres semanas en la obtención de citas médicas, según portavoces vecinales
EFE
Vecinos de diferentes distritos y municipios de Madrid han organizado este jueves un encierro simultáneo en más de una decena de centros de salud como protesta por los "recortes" y la "privatización" sanitaria que, según han denunciado, ha permitido el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La asociación Vecinas y vecinas de los barrios y pueblos de Madrid por la sanidad pública ha convocado esta concentración en centros de salud de distritos de la capital como Carabanchel, Villaverde, Latina y Arganzuela y en municipios como Pinto y Getafe, entre otros.
"De 17 profesionales que debería tener el centro ya le faltan cinco", ha explicado a EFE uno de los portavoces de la asociación, Alvar Chalmeta, sobre la situación en el Centro de Salud Abrantes, en Carabanchel, donde ha cifrado en tres semanas el retraso para tener citas en otros centros del distrito.
Chalmeta ha cargado contra la Comunidad de Madrid, sobre la que ha recordado que "es de las que menos gasto dedica a la sanidad", y que, a su juicio, "la mayor parte se va a la privada". Además, ha lamentado la falta de diálogo con el Gobierno regional después de que se hayan hecho varias movilizaciones a favor de la sanidad pública que, ha recordado, "no es un regalo" y "la pagamos todos con los impuestos".
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
- El mercadillo secreto de Madrid donde todo es gratis: este es el barrio en el que puedes conseguir ropa, muebles y artículos a 0 euros
- Una paciente en paliativos se despide de sus mascotas en el Hospital Infanta Sofía: 'Ha sido el día más feliz de mi vida
- El contundente aviso de Metro de Madrid a los madrileños por esta mala práctica extendida en los vagones: 'Respeta el espacio de los demás
- El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar
- Hofmann aterriza en Madrid con sus croissants rellenos y chocolates de autor en Galería Canalejas
- Máxima tensión en el vestuario del Real Madrid: Valverde y Tchouaméni se pelean tras el entrenamiento