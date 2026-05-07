Vecinos se encierran en centros de salud madrileños contra los recortes

Vecinos de diferentes distritos y municipios de Madrid han organizado este jueves un encierro simultáneo en más de una decena de centros de salud como protesta por los "recortes" y la "privatización" sanitaria que, según han denunciado, ha permitido el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La asociación Vecinas y vecinas de los barrios y pueblos de Madrid por la sanidad pública ha convocado esta concentración en centros de salud de distritos de la capital como Carabanchel, Villaverde, Latina y Arganzuela y en municipios como Pinto y Getafe, entre otros.

"De 17 profesionales que debería tener el centro ya le faltan cinco", ha explicado a EFE uno de los portavoces de la asociación, Alvar Chalmeta, sobre la situación en el Centro de Salud Abrantes, en Carabanchel, donde ha cifrado en tres semanas el retraso para tener citas en otros centros del distrito.

Chalmeta ha cargado contra la Comunidad de Madrid, sobre la que ha recordado que "es de las que menos gasto dedica a la sanidad", y que, a su juicio, "la mayor parte se va a la privada". Además, ha lamentado la falta de diálogo con el Gobierno regional después de que se hayan hecho varias movilizaciones a favor de la sanidad pública que, ha recordado, "no es un regalo" y "la pagamos todos con los impuestos".