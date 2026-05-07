REAL MADRID
Valverde y Tchouameni se pelean otra vez... y las redes hacen sangre a base de memes: estos son los mejores del episodio que acabó con Valverde en el hospital
Dos peleas consecutivas entre Fede Valverde y Aurelien Tchouamén desatan una ola de memes y bromas en redes sociales mientras el club anuncia medidas disciplinarias
El Real Madrid es un polvorín. Y la escalada de tensión desatada en las últimas semanas parece estar lejos de disiparse tras las dos peleas en dos días consecutivos entre Fede Valverde y Aurelien Tchouameni. De hecho, la última acabó con el uruguayo en el hospital, después de sufrir un corte tras caer al suelo por un presunto golpe del francés. Una sucesión de acontecimientos que las redes han aprovechado para sacar su versión más sarcástica, llenándose de memes sobre el extraño suceso en el vestuario blanco.
La tensión entre los jugadores, que también alcanzan a otros compañeros como Rudiger o Carreras, ha desatado una ola de mofas y bromas en redes sociales, donde los aficionados han reaccionado mofándose con humor al intercambio de golpes entre ambos futbolistas.
Mientras el club anuncia medidas disciplinarias severas, el humor al otro lado de la pantalla crece exponencialmente. Estas son algunas de los mejores:
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