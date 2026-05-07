Corte total del túnel de Conde de Casal desde este viernes por obras del nuevo intercambiador y Metro

El túnel de Conde de Casal cerrará completamente al tráfico desde las 6.00 horas de este viernes, 8 de mayo, por las obras del nuevo intercambiador y de las conexiones de las líneas 6 y 11 de Metro de Madrid. La afección forma parte de una nueva fase de los trabajos que está ejecutando la Comunidad de Madrid en este enclave clave de la movilidad del sureste de la capital.

Según ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el corte se prolongará previsiblemente hasta febrero de 2027. A partir de septiembre, el Ayuntamiento prevé que se puedan ir ampliando carriles en superficie para aliviar el impacto de las obras en la circulación.

Desvíos para mantener el tráfico

Para mantener el paso del tráfico por la zona, los vehículos serán desviados en superficie hacia la calzada en sentido salida de Madrid. La nueva configuración permitirá disponer de dos carriles de entrada desde la A-3 hacia la plaza del Conde de Casal y de un carril de salida desde la plaza en dirección A-3 Valencia y M-30 Norte.

Antes de llegar al puente de la M-30, los carriles de entrada a Madrid desde la A-3 se reducirán de dos a uno. El ramal de enlace de salida desde la M-30 hacia Conde de Casal, no obstante, permanecerá abierto durante esta fase de los trabajos.

Render del nuevo intercambiador de Conde de Casal. / COMUNIDAD DE MADRID

Los preparativos para implantar la nueva ordenación del tráfico comenzarán a las 00.00 horas del día 8. Desde ese momento y hasta las 6.00 horas, quedará cortado el acceso y la salida hacia la A-3 por Conde de Casal, tanto en superficie como por el túnel, para poder configurar el nuevo esquema circulatorio.

En la plaza del Conde de Casal se mantendrán todos los movimientos de circulación salvo dos giros a la izquierda. Quedará prohibido el giro hacia O’Donnell por la calle Doctor Esquerdo y también el giro desde Doctor Esquerdo hacia la avenida del Mediterráneo y la glorieta Mariano de Cavia.

Itinerarios alternativos

El Ayuntamiento recomienda utilizar itinerarios alternativos para evitar la zona afectada. Para la entrada a Madrid, se plantea circular por la A-3 hasta la plaza del Conde de Casal y la glorieta Mariano de Cavia, por la A-3 hasta Doctor Esquerdo y O’Donnell, o por la M-40 en desplazamientos de largo recorrido. Para la salida, se proponen recorridos por Mariano de Cavia, Cavanilles y Doctor Esquerdo hacia la A-3; por Doctor Esquerdo y Conde de Casal hacia Valencia; o por O’Donnell, M-30 sur y A-3.

Trazado provisional de las obras en Conde de Casal. / Ayuntamiento de Madrid

Las obras también tendrán impacto en el transporte público. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha previsto modificaciones en varias líneas de la EMT. La línea E trasladará la parada situada en avenida del Mediterráneo, 50, a la parada de plaza del Conde de Casal, 8. Además, las líneas 63, 143, 145 y N9 suprimirán dos paradas de paso en la avenida del Mediterráneo, mientras que las cabeceras de las líneas 20, 30 y 140 se trasladarán dentro del área intermodal de Pavones.

Las claves El cierre total del túnel comenzará a las 6.00 horas del viernes 8 de mayo.

La previsión municipal es que permanezca cerrado hasta febrero de 2027.

Se habilitarán dos carriles de entrada desde la A-3 hacia Conde de Casal y uno de salida hacia la A-3 Valencia y M-30 Norte.

Habrá restricciones de giros en la plaza de Conde de Casal y modificaciones en líneas de la EMT.

El Ayuntamiento desplegará un dispositivo especial con Policía Municipal y Agentes de Movilidad.

En resumen, el corte afectará al túnel de Conde de Casal desde este viernes y durante varios meses, obligará a desviar el tráfico por superficie, reducirá carriles de entrada desde la A-3, limitará varios giros en la plaza y modificará paradas y cabeceras de autobuses urbanos. El Ayuntamiento ha anunciado un dispositivo específico con Policía Municipal y Agentes de Movilidad para tratar de reducir las incidencias en el entorno.

El Consistorio recomienda utilizar el transporte público y evitar, en la medida de lo posible, circular en vehículo privado por la zona durante la ejecución de las obras.