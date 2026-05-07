Balance del temporal en Madrid: 165 incidencias por granizo y 33 servicios de bomberos

Las intensas lluvias y el granizo que han azotado a la Comunidad de Madrid este jueves han provocado un total de 165 incidencias en apenas siete horas. La zona sur, el corredor del este y la capital han sido las áreas más castigadas por un temporal que obligó a activar la alerta naranja por riesgo importante.

Balance de daños por el temporal en la región

Entre las 12:00 y las 19:00 horas, el centro de Emergencias Comunidad de Madrid 112 trabajó intensamente para gestionar los avisos derivados de las tormentas. Los incidentes más comunes estuvieron relacionados con balsas de agua, caída de ramas y problemas de alcantarillado.

El servicio regional ha confirmado que se gestionaron 165 avisos totales, mientras que los Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que realizar 33 intervenciones directas. Las zonas con mayor volumen de llamadas fueron Madrid capital, el sur de la región y el área del Henares.

Alerta naranja por lluvias y granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) elevó el nivel de aviso a naranja durante las horas centrales del día debido a la intensidad de las precipitaciones. El granizo fue el gran protagonista en varios puntos de la región, complicando la movilidad y la seguridad ciudadana.

Pasadas las 19:00 horas, la AEMET ha rebajado el nivel de aviso a peligro bajo. No obstante, se mantiene la vigilancia en la zona del Henares y la capital, donde todavía podrían registrarse tormentas ocasionales acompañadas de granizo.

Recomendaciones de seguridad

Ante episodios de lluvias fuertes en la región, los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución. Es fundamental limpiar sumideros y zonas de drenaje en viviendas, así como evitar el uso del vehículo privado si no es estrictamente necesario para evitar riesgos en la carretera.

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Finalmente, se recuerda la importancia de no cruzar tramos inundados ni a pie ni en coche, ya que la fuerza del agua puede ser impredecible durante estos episodios de tormentas localmente fuertes.