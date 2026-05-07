Sonsoles Ónega y su crítico pregón en San Isidro: "Me duele que haya que ser buitre y no paloma para vivir aquí"

Madrid ya está oficialmente en fiestas. La periodista y escritora Sonsoles Ónega ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a San Isidro 2026 con un pregón desde el balcón de la Casa de la Villa. Su discurso ha destacado por un equilibrio milimétrico entre el lirismo castizo y la reivindicación social.

Bajo la atenta mirada del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, Ónega ha lanzado un mensaje contundente sobre la situación de la capital. La pregonera no se ha guardado nada al afirmar que le duele que "haya que ser buitre y no paloma para vivir aquí".

En un discurso calificado como "valiente" por el propio alcalde, la ganadora del Premio Planeta no ha querido eludir los problemas que atraviesan los madrileños. Ónega se ha hecho eco del "quejido de Madrid" respecto a la crisis de la vivienda, una situación que, según sus palabras, es una herida que no sana.

La periodista también ha mostrado su preocupación por la pérdida de identidad de los barrios debido a la modernidad y la gentrificación. Ha lamentado profundamente el cierre de librerías y pequeños comercios que vacían las calles del "paisanaje de toda la vida".

Ironía con las obras y política nacional

Tampoco faltaron los dardos con ironía dirigidos a la gestión municipal. Ónega bromeó sobre las omnipresentes zanjas al sugerir que al Ayuntamiento le han debido de hacer "precio" por hacer todas las obras de la ciudad a la vez.

Pese a las críticas, el tono predominante ha sido una declaración de amor total a la ciudad. Ónega ha definido a la capital como una "mano tendida" y una "madre de adopción" que jamás distingue procedencias ni pasaportes.

Además, lanzó un guiño a la actualidad nacional. Señaló que, pese a las críticas constantes que recibe la capital, no hay independentista que no se quiera quedar, porque "todos se pirran" por conquistar un escaño en la Villa.

Un Madrid de canción y verbena

En su discurso resonaron referencias culturales icónicas. Desde el Joaquín Sabina de la calle Melancolía hasta el Antonio Vega de "La Chica de Ayer", pasando por versos de Alberti y Machado. Ha dibujado un Madrid que es, a la vez, salón de ricos y "guardilla de pobres".

El ambiente en la Plaza de la Villa fue de absoluto fervor. El pasacalles de los gigantes y cabezudos, sumado a los bailes de los chulapos, marcaron el ritmo previo a la intervención.

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Tras el grito de "¡Viva San Isidro!", la fiesta se ha trasladado a la Plaza Mayor. Allí, el artista Rels B ha ofrecido un concierto gratuito ante una multitud que confirma que Madrid sigue siendo el rompeolas de todas las Españas.