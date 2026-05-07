Madrid se prepara para vivir San Isidro con refuerzo de policías, sanitarios y bomberos

Madrid empieza ya a ponerse el clavel y la mantilla. Con el pregón oficial a cargo de Sónsoles Ónega como punto de arranque, que tenxdrá lugar esta tarde desde el balcón de la plaza de la Villa, el Ayuntamiento activa desde hoy un amplio dispositivo de seguridad y emergencias para que las Fiestas de San Isidro 2026 transcurran con normalidad y seguridad en los rincones más castizos de la ciudad.

El operativo contará con 2.300 agentes de Policía Municipal y 300 efectivos de SAMUR-Protección Civil, además de recursos del Cuerpo de Bomberos. Además, tal y como ha detallado este jueves la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, habrá refuerzos especiales con la mirada puesta en los días de mayor afluencia: los fines de semana y, sobre todo, el viernes 15 de mayo, festividad del patrón.

Como es habitual, la Pradera de San Isidro será uno de los grandes centros de atención. Allí, entre chulapos, chulapas y rosquillas., se concentrará buena parte del dispositivo. También habrá vigilancia reforzada en Las Vistillas, otro de los enclaves clásicos de estas fechas, así como en plaza Mayor y Matadero, donde se celebrarán distintos actos de la programación .

La Policía Municipal desplegará agentes uniformados y de paisano para prevenir hurtos, peleas y otras incidencias propias de las grandes concentraciones. Participarán comisarías de distrito de Centro Norte, Centro Sur y Carabanchel, junto a unidades especializadas como Caballería, la Sección Canina, Medio Ambiente, Gestión de la Diversidad y la unidad de drones.

La asistencia sanitaria también estará muy presente. SAMUR-Protección Civil instalará cada día un puesto sanitario avanzado en el entorno del parque y la Pradera de San Isidro. Según la afluencia, se sumarán ambulancias, unidades de primera respuesta, equipos a pie y bicicletas sanitarias, especialmente útiles para moverse entre la multitud sin perder tiempo.

El 15 de mayo, el día del patrón de la capital, el operativo cubrirá además la misa solemne en la Colegiata de San Isidro y la posterior procesión. Bomberos de Madrid, por su parte, revisará a diario el entorno de la Pradera, sus accesos, hidrantes, zonas de restauración, juegos y espacios de espectáculos. También habrá retenes específicos para los fuegos artificiales previstos los días 15 y 17 de mayo.

Más tásers para la Policía Municipal

Además de detallar el dispositivo para San Isidro, Sanz ha dado cuenta también esta mañana de un refuerzo material para la Policía Municipal. El cuerpo incorporará 258 nuevas pistolas táser y 700 cámaras personales asociadas, dentro de un contrato plurianual de más de 1,9 millones de euros aprobado por la Junta de Gobierno. La medida servirá para renovar buena parte de los 350 dispositivos actuales, próximos al final de su vida útil.

Estos dispositivos, ha apuntado titular de Seguridad y Emergencias, sirven para "resolver situaciones de alto riesgo y gravedad, contando con un indudable poder disuasorio". Las cámaras corporales, hpor su parte, graban las intervenciones desde que se desenfunda el ‘táser’ con el objetivo de garantizar su correcto uso.

Desde que los agentes comenzaron a portar estos dispositivos a finales de 2020, se ha activado el protocolo táser 180 veces: en 28 ocasiones se desenfundaron y solo en 17 se descargaron. El Ayuntamiento destaca su poder disuasorio, ya que en el 90 % de los casos bastó con activar el protocolo, y subraya la formación previa exigida para su uso.