Confirmado: estas son las razones por las que el 47% de los españoles evitarán destinos masificados en sus próximos viajes

Booking ya ha publicado su 11º informe anual de Viajes Sostenibles, que analiza las actitudes y el conocimiento de los consumidores sobre el impacto social y medioambiental de los viajes. Con datos de 32.500 viajeros en 35 mercados a nivel global, el estudio refleja cómo el turismo continúa evolucionando hacia modelos más responsables.

Según este informe, en España, el 47% de los viajeros afirma que planea evitar destinos turísticos masificados, lo que supone un incremento de 11 puntos porcentuales respecto al año anterior. A su vez, el 43% tiene previsto viajar fuera de temporada alta y el 27% optará por destinos con temperaturas más suaves.

Esta tendencia refleja una creciente concienciación sobre el impacto del turismo tanto en las comunidades locales como en el entorno. De hecho, entre quienes eligen destinos menos concurridos, el 44% asegura que lo hace para no contribuir al turismo masivo, y el 31% de quienes viajan fuera de temporada busca reducir la presión sobre los destinos.

Por otro lado, el 82% de los viajeros en España afirma que viajar de forma más sostenible es importante o muy importante, consolidando la sostenibilidad como un factor clave en la toma de decisiones.

El 82% de los viajeros en España afirma que viajar de forma más sostenible es importante o muy importante / Jesús Hellín - Europa Press

Los fenómenos meteorológicos extremos, una preocupación creciente para los españoles

En España, los fenómenos meteorológicos extremos están transformando las decisiones sobre destinos y fechas de viaje, convirtiéndose en un factor clave para todos los grupos de edad. El 77% de los viajeros tiene en cuenta el riesgo de condiciones meteorológicas extremas al decidir cuándo viajar y el 75% al elegir destino.

Además, el 66% afirma evitar activamente destinos conocidos por este tipo de fenómenos, el 52% considera que el clima extremo genera estrés al reservar un viaje y el 47% señala que la imprevisibilidad meteorológica dificulta decidir cuándo viajar.

En esta línea, un 20% de los viajeros españoles afirma haber cancelado o modificado sus planes de viaje en el último año debido a fenómenos meteorológicos extremos o desastres naturales. Un 62% considera que algunos destinos se han vuelto demasiado calurosos para visitarlos en determinadas épocas, y el 48% ha eliminado destinos de su lista de deseos debido a noticias relacionadas con estos fenómenos.

En España, los fenómenos meteorológicos extremos están transformando las decisiones sobre destinos y fechas de viaje / Unsplash

El estudio también muestra una paradoja generacional en los hábitos de viaje sostenible

Aunque las generaciones más jóvenes muestran una mayor intención de viajar de forma más sostenible, son las generaciones mayores las que adoptan más comportamientos sostenibles. En el contexto europeo, menos de la mitad (46%) de los Baby Boomers (más de 61 años) afirma que quiere viajar de forma más sostenible en los próximos 12 meses, frente al 51% de la Generación X (45-60 años), el 63% de los Millennials (29-44 años) y el 71% de la Generación Z (18-28 años), los datos muestran que sus acciones tienen más peso que sus palabras.

Las generaciones mayores destacan por una mayor orientación a la acción

Cuando se analizan las medidas concretas que los viajeros están adoptando para ser más sostenibles en Europa, las generaciones mayores destacan por su mayor orientación a la acción. Dos tercios de los Baby Boomers (65%) afirman que reducirán los residuos durante sus viajes, frente al 56% de la Generación X, el 50% de los Millennials y el 43% de la Generación Z. Además, el 60% tiene intención de reducir el consumo energético, en comparación con el 52% de la Generación X, el 46% de los Millennials y el 38% de la Generación Z.

Asimismo, el 58% de los Baby Boomers asegura que comprará más en comercios locales e independientes durante sus viajes, frente al 56% de la Generación X, el 46% de los Millennials y el 40% de la Generación Z, y también son los más propensos a viajar fuera de temporada alta (62%), por delante de la Generación X (50%), los Millennials (41%) y la Generación Z (34%).

No obstante, las generaciones más jóvenes lideran en comportamientos sostenibles vinculados a la concienciación cultural y medioambiental. En este sentido, el 30% de la Generación Z y el 27% de los Millennials ha participado en el último año en actividades relacionadas con culturas o comunidades locales, frente al 22% de la Generación X y el 17% de los Baby Boomers. Asimismo, el 22% de la Generación Z y el 20% de los Millennials ha participado en actividades que contribuyen a la conservación del ecosistema o la fauna local, en comparación con el 12% de la Generación X y el 8% de los Baby Boomers.

El auge de los viajes sostenibles

En Europa, los esfuerzos de los alojamientos por operar de manera más sostenible tienen una relevancia similar en todas las generaciones. Más de un tercio de los viajeros de cada grupo de edad afirma que planea alojarse en establecimientos con certificación de sostenibilidad en los próximos doce meses, con porcentajes muy similares entre Baby Boomers (35%), Generación X (35%), Millennials (36%) y Generación Z (35%).

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Y no se trata solo de intención. En 2025, los viajeros reservaron más de 100 millones de noches de alojamiento en establecimientos con certificación de sostenibilidad de terceros a través de Booking. Además de optar por este tipo de alojamientos y adoptar prácticas como reducir residuos o el consumo energético, los viajeros están incorporando decisiones más conscientes sobre cuándo y dónde viajar, reflejando una visión más amplia y madura de la sostenibilidad en el turismo.