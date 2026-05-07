El Rayo Vallecano se cita con la gloria en la final de Leipzig

El Rayo Vallecano ya está en la final de la Conference League. El conjunto de Íñigo Pérez venció este jueves al Estrasburgo por 0-1 en Alsacia y culminó una eliminatoria histórica para citarse con la gloria en Leipzig, donde buscará el próximo 27 de mayo ante el Crystal Palace el primer título europeo de su historia. El héroe volvió a ser Alemao, autor del único gol del encuentro, aunque la clasificación también llevó la firma gigante de Augusto Batalla, decisivo al detener un penalti en el tiempo añadido.

El equipo franjirrojo firmó probablemente el partido más completo de su temporada en el escenario más exigente. Lejos de intimidarse por el ambiente y por el potencial económico de un Estrasburgo “construido a golpe de talonario”, como había señalado Martín Presa en la previa, el Rayo dominó con personalidad, controló el balón y minimizó a un rival que apenas encontró respuestas durante gran parte del encuentro.

AKHOMACH LESIONADO EN EL CALENTAMIENTO

La noche, eso sí, comenzó con sobresalto para los madrileños. Ilias Akhomach cayó lesionado durante el calentamiento y obligó a Íñigo Pérez a introducir al Pacha Espino en el once inicial. Aun así, el técnico navarro apostó por repetir la base del equipo que había ganado en Vallecas, mientras Gary O’Neil trató de sorprender con una defensa de tres centrales y la entrada de Valentín Barco para ganar control en el centro del campo.

Los primeros minutos estuvieron marcados por el respeto mutuo y el miedo a cometer errores, aunque pronto el Rayo tomó el mando. Alemao avisó primero con un cabezazo que obligó a lucirse a Penders y, poco después, Jorge de Frutos mandó alto un disparo claro dentro del área. Los vallecanos monopolizaban la posesión, superando ampliamente el 60% durante varios tramos de la primera mitad, y sometían al Estrasburgo a un dominio inesperado en su propio estadio.

Isi Palazón se convirtió en el faro ofensivo del conjunto madrileño, apareciendo constantemente entre líneas y encontrando espacios para generar peligro. El murciano estuvo cerca del gol con un disparo lejano que rozó el palo, mientras Unai López y el propio Pacha Espino obligaban de nuevo a intervenir a un inspirado Penders, el único sostén francés durante una primera media hora de absoluto dominio rayista.

Alemao celebra su gol en las semifinales de la UEFA Conference League / MONAMMED BADRA / EFE

Alemao, goleador insaciable

El premio llegó finalmente en el minuto 42. Florian Lejeune remató un balón parado, Penders rechazó como pudo y Alemao apareció con instinto de delantero para cazar el balón dividido y enviar el 0-1 al fondo de la red. El brasileño, igual que en la ida, volvía a vestirse de héroe y firmaba su cuarto tanto en la competición continental. El gol despertó momentáneamente al Estrasburgo, que rozó el empate apenas un minuto después con un mano a mano de Guela Doué, pero Batalla respondió con seguridad para mantener la ventaja visitante. Fue prácticamente la única desconexión de un Rayo impecable en defensa y solidario en cada esfuerzo.

Tras el paso por vestuarios, Gary O’Neil agitó el encuentro con la entrada de Sebastian Nanasi, buscando más creatividad y verticalidad. Sin embargo, el guion apenas cambió. El Rayo siguió controlando el partido y generando las ocasiones más claras. Isi volvió a encontrarse con una espectacular parada de Penders y De Frutos desperdició una oportunidad clarísima casi en área pequeña. También Camello pudo sentenciar en transición, pero volvió a aparecer el guardameta belga para mantener con vida a los franceses.

Batalla vuelve a parar un penalti cuatro días después

Con el paso de los minutos el Estrasburgo se volcó sobre el área rayista y el partido ganó dramatismo. Pep Chavarría salvó un disparo decisivo de Valentín Barco y, ya en el tiempo añadido, llegó la acción que pudo cambiar la historia. El colegiado señaló penalti por mano de Óscar Valentín y Julio Enciso asumió la responsabilidad desde los once metros. Entonces apareció Augusto Batalla. El argentino, ya héroe recientemente en el derbi ante el Getafe, volvió a agrandarse bajo palos para detener el lanzamiento de Enciso y desatar la locura entre los cientos de aficionados vallecanos desplazados a Francia. Fue la última gran acción de una noche inolvidable para el Rayo Vallecano.

El pitido final confirmó lo que hace apenas unos años parecía imposible: el club de Vallecas disputará la primera final europea de su historia. A un solo partido de tocar el cielo. El barrio más grande de Europa se cita con el Crystal Palace en Leipzig.