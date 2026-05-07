El PP exige derogar la regularización de inmigrantes y apoya la prioridad nacional de Vox en la Asamblea de Madrid

La prioridad nacional ha vuelto hoy a debate en la Asamblea de Madrid. En Vox no están dispuestos a aflojar con un principio que ya han conseguido situar en Extremadura y Aragón y con el que empujan al Partido Popular de Ayuso también en la Comunidad de Madrid. La cuestión migratoria, de hecho, es uno de los asuntos que ambas formaciones blanden contra el Gobierno de Pedro Sánchez, como se ha podido visualizar hoy en la cámara de Vallecas, donde se han debatido y votado dos proposiciones no de ley sobre el asunto.

La de Vox planteaba instar al Gobierno central a garantizar la "prioridad nacional" en sentido abstracto y en particular en el acceso a ayudas para la vivienda y a prestaciones y pensiones públicas. La del PP, a derogar el decreto que establece las condiciones para la regularización de extranjeros aprobado por el Ejecutivo central el pasado abril, algo que también se incluía en un punto de la de Vox.

La segunda, la del PP, ha salido adelante solo con los votos favorables de los populares, que no han aceptado una enmienda de Vox. La primera, la de Vox, ha sido, en cambio, apoyada por los populares, después de que los de Abascal aceptaran una enmienda para acotar que ese principio de "prioridad nacional" esté "adecuado a la legalidad vigente" y se vincule al "arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

El texto original de Vox instaba, además, a la repatriación de los inmigrantes en situación irregular y la remigración de "todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles". También a negar que los inmigrantes en situación irregular accedan al sistema sanitario "salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia. Y a retirar la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros "en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional". Esos aspectos han quedado fuera en la proposición finalmente votada

Más allá del resultado, que en nada compromete al Ejecutivo central ni tampoco al regional, el debate ha servido para poner en escena la que será una de las pugnas en lo que queda de legislatura y hasta que se despeje si Isabel Díaz Ayuso revalida su mayoría absoluta o necesitará de los votos de Vox para gobernar.

No es casual que haya sido la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, quien ha defendido la proposición. Y lo ha hecho con directas referencias a Ayuso. "Toda comunidad se construye sobre vínculos, sobre la idea de que hay algo que nos une y que merece ser cuidado", ha señalado. "En España y en este experimento fallido del Madrid de todos los acentos, llevamos demasiado tiempo olvidando ese nosotros, demasiado tiempo sin ordenar prioridades sin asumir responsabilidades concretas y sin entender que eso no es ayudar más, es ayudar peor", ha incidido.

Moñino ha reprochado a la presidenta madrileña que haya viajado a México, "a 9.000 kilómetros, coleccionando fotografías, medallas y titulares sobre sus vestidos". "Prioridad personal, ¿verdad?", ha ironizado. Y ha vaticinado que, como en Extremadura y Aragón, el PP madrileño acabará aceptando el principio de prioridad nacional. "La realidad tiene la mala costumbre de acabar entrando incluso en los despachos más blindados de la Puerta del Sol. Hoy damos un paso y muy pronto también aquí la señora Ayuso se va a tener que sentar a hablar con Vox y no habrá billetes de avión a México o a Miami que lo eviten".

Desde el Partido Popular, la diputada Mónica García Molina ha tachado de "estéril" y "populista" la propuesta original de la formación de ultraderecha. "Prioridad nacional, sí, la de siempre, la que marca el sentido común: prioridad para las personas con arraigo real, que trabajan, que cotizan y que contribuyen en nuestra región, y siempre desde la legalidad y la racionalidad", ha empezado señalando.

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Para, a continuación, volver al argumento, habitual desde el PP madrileño, de equiparar a Vox con la izquierda en una suerte de pinza contra Ayuso. "Es ridículo equiparar, como pretenden en esta cuestión, la posición del Partido Popular con la del Partido Socialista", ha enunciado. "Más bien, diría yo, que es al contrario. Hacen bueno el dicho de que los extremos se tocan y en este caso diría yo que ustedes se abrazan. Se han convertido en los brotes verdes del señor Sánchez". A pesar de lo cual su grupo ha acabado votando a favor.