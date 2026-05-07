La población en la Comunidad de Madrid creció un 0,32% durante el primer trimestre del año

La población en la Comunidad de Madrid un 0,32% durante el primer trimestre del año 2026, según refleja la Estadística Continua de Población que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si tenemos en cuenta el último año natural, desde el 1 de abril de 2025 al mismo día de 2026, la población en Madrid creció en 57.464 personas. Esto se produce pese a que la presencia de españoles se redujo en 12.774 personas. Por el contrario, el aumento total se debe al enorme incremento de la población con otra nacionalidad: un aumento de 70.238 ciudadanos, un 3,91%.

Récord histórico nacional

La población de España ha registrado un nuevo récord histórico hasta los 49.687.120 habitantes en el primer trimestre de 2026, frente a los 49.227.658 a 1 de abril de 2025, con un incremento de 97.021 personas respecto al trimestre anterior. También refleja que los nacidos en España bajaron en 26.055 personas.

La población nacida en el extranjero, de 10.154.722 personas, fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española, según detalla el INE. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 94.182 personas durante el trimestre, hasta un nuevo record de 7.346.414 personas. La población de nacionalidad española creció en 2.839 personas.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el primer trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 38.600 llegadas a España), la marroquí (25.700) y la venezolana (21.200). Les siguen la española (17.200), peruana (16.700), italiana (7.800), hondureña (7.400), argelina (7.200), brasileña (7.200) y ucraniana (7.000). Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la marroquí (con 11.700 salidas), la colombiana (11.200), la venezolana y la rumana (ambas con 5.100). A continuación se hallan la peruana (4.700), española (4.100), italiana (3.500), ucraniana (2.600), pakistaní (2.400) y china (2.400).

Durante el primer trimestre de 2026, la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas, salvo en Canarias (-0,02%) y Melilla (-0,45%). Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,39%), Castilla-La Mancha (0,36%) y Región de Murcia (0,33%). También ha crecido la población en la Comunidad de Madrid (0,32%), La Rioja (0,29%), Asturias y Aragón (0,25% cada una), Castilla y León (0,20%), Navarra (0,18%), Cantabria (0,16%), Ceuta (0,14%), Cataluña y Baleares (0,13% en cada una de ellas), Andalucía (0,11%), País Vasco (0,9%) y Galicia (0,8%). En Extremadura la población ha permanecido sin variaciones.

Por otro lado, el INE desvela que, entre las principales ciudades, los mayores aumentos de población en 2025 se dieron en Torrevieja (4,6%), L'Hospitalet de Llobregat (2,9%) y Roquetas de Mar (2,6%) y los mayores descensos, en Cádiz (-0,6%), Córdoba (-0,4%) y Santa Coloma de Gramenet (-0,3%).

Noticias relacionadas

Finalmente, en cuanto al número de hogares, este se situó en 19.812.292 a 1 de abril de 2026, con un aumento de 52.943 durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un nuevo máximo de la serie. A 1 de abril de 2025 había en España 19.570.298 hogares, según los datos provisionales.