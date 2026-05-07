PLAY4LIFE 2026, el festival solidario de Leganés que une a Camela, Soraya y Seguridad Social por una buena causa

El Recinto Ferial de Leganés se prepara para acoger uno de los eventos musicales y benéficos más esperados del año: el Festival Solidario PLAY4LIFE. Durante los días 5 y 6 de junio, la ciudad madrileña vibrará con una propuesta que reúne a más de 60 artistas de primer nivel, encabezados por los icónicos Camela, con el firme objetivo de recaudar fondos para diversas causas sociales de gran impacto.

La programación musical de esta edición destaca por su enorme diversidad, repartida en escenarios temáticos para todos los públicos. En el Escenario Principal, las actuaciones estelares de Camela y Soraya compartirán protagonismo con las sesiones urbanas de Jason Mata (LOCA Urban) y DJ Tello. Por otro lado, el Escenario Remember ofrecerá un cartel inédito en España con figuras internacionales de la talla de Fragma y Rebeka Brown, acompañados por DJs referentes como Sofía Cristo, DJ Neil o Abel The Kid.

Para quienes buscan un viaje en el tiempo, el Escenario 80's & 90's contará con nombres legendarios de la música española como Seguridad Social, Modestia Aparte y Rafa Sánchez (La Unión), además de la actuación de Whigfield. La experiencia se completará con un espectacular Fin de Fiesta en La Cubierta, donde la música se prolongará hasta la madrugada en uno de los recintos más emblemáticos de la localidad.

Compromiso social: música que ayuda a salvar vidas

El carácter 100% solidario es el verdadero motor del PLAY4LIFE. Los beneficios obtenidos durante todo el fin de semana se destinarán íntegramente a financiar el trabajo de organizaciones fundamentales como Cris Contra el Cáncer, la Asociación Española de Esclerodermia, la asociación adELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y la Asociación Española del Gen IRF2BPL, con sede en Leganés. Según subrayó el alcalde Miguel Ángel Recuenco, este evento no solo posiciona a la ciudad como un referente musical, sino que refuerza su identidad como un municipio volcado con la solidaridad.

Presentación del festival / AYUNTAMIENTO LEGANÉS

Como antesala a los grandes conciertos, el viernes 5 de junio se celebrará Rock en Familia, un espectáculo pedagógico donde niños y adultos podrán disfrutar de los clásicos del rock en directo. El recinto estará equipado con una amplia oferta gastronómica gracias a 18 Food Trucks, además de talleres y actividades infantiles.

Noticias relacionadas

Esta nueva etapa en el Recinto Ferial de Leganés supone una mejora notable en la infraestructura. Los asistentes disfrutarán de un espacio con más de 15 carriles de acceso, una excelente conexión con el transporte público en la misma puerta y servicios reforzados para garantizar la comodidad y seguridad durante toda la jornada. Las entradas ya pueden adquirirse a través de los canales oficiales del festival para las fechas del 5 y 6 de junio de 2026.