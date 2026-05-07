El Palacio de Liria reabre sus jardines: cómo visitar el 'hermano menor' del Palacio Real este verano

Madrid recupera este mes uno de sus secretos mejor guardados tras los muros del Palacio de Liria. La Fundación Casa de Alba ha anunciado la reapertura estacional de sus jardines históricos, un oasis de serenidad en pleno centro de la capital que podrá visitarse desde el próximo 14 de mayo y durante todo el periodo estival hasta finales de agosto.

Ubicado en la calle de la Princesa, el Palacio de Liria no es solo la residencia oficial del XIX duque de Alba, don Carlos Fitz-James Stuart, sino un testimonio vivo de la historia de España: la visita al interior del Palacio de Liria permite conocer de cerca una de las colecciones privadas más extensas de Europa, gestionada por la Fundación Casa de Alba.

El núcleo principal lo constituye su pinacoteca, donde destacan obras fundamentales de la escuela española y europea. Entre las piezas más relevantes se encuentran los retratos realizados por Goya (como el de la XIII duquesa de Alba, de 1795), así como lienzos de Velázquez, Zurbarán, El Greco y Tiziano. La muestra se completa con la presencia de maestros flamencos y franceses, representados por figuras como Rubens y Renoir, lo que permite trazar una línea temporal que abarca desde el siglo XV hasta principios del XX.

En el interior del Palacio de Liria se conservan auténticas joyas. / Archivo

Para esta temporada, la Fundación ha reactivado sus programas de visitas guiadas por expertos, permitiendo descubrir los detalles arquitectónicos de un conjunto que, en palabras de José Manuel Pita Andrade (exdirector del Museo del Prado), fue el primero en Madrid digno de "armonizar con el Palacio Real".

Visita Jardines: un recorrido guiado de 45 minutos por los jardines históricos del Palacio de Liria.

un recorrido guiado de 45 minutos por los jardines históricos del Palacio de Liria. Visita Jardines y Palacio: la experiencia completa que combina la visita guiada a los jardines con el acceso posterior al interior del palacio.

Construido entre 1767 y 1785 por encargo del III duque de Berwick y de Liria, el edificio es una obra maestra del neoclasicismo. Aunque el diseño inicial fue de Louis Guilbert, fue el célebre Ventura Rodríguez quien culminó su planta rectangular y compacta. A diferencia de otras grandes residencias nobiliarias, Liria se erigió en el noroeste, cerca del actual Cuartel del Conde-Duque, rodeándose de frondosos jardines que lo aíslan del bullicio urbano.

El renacer tras la tragedia de 1936

La historia del palacio está marcada por la resiliencia. Durante la Guerra Civil, el edificio sufrió graves bombardeos que dejaron en pie únicamente sus cuatro fachadas. Gracias a la labor de la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio, las principales obras de arte se salvaron al ser trasladadas a Ginebra o protegidas en el Banco de España.

La reconstrucción posterior fue una labor titánica liderada por el XVII duque de Alba, quien contó con los planos del prestigioso arquitecto inglés Sir Edwin Lutyens. No obstante, fueron doña Cayetana y don Luis Martínez de Irujo quienes, entre 1948 y 1956, culminaron la obra y devolvieron a Liria su esplendor de antaño, enriqueciendo una de las colecciones de arte privadas más destacadas del mundo.

Visitar este palacio es recorrer los hitos de los linajes más distinguidos de España. Entre sus muros se custodian documentos, cuadros de maestros universales, esculturas y tapices que narran no solo la historia de la familia Alba, sino algunos de los acontecimientos más importantes de nuestro país.

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