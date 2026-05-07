Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: "La lealtad es el camino más corto entre dos corazones"

Hace décadas que ya pronunciaba Ortega una de las frases más célebres de su filosofía y que, sin duda, ha pasado a la historia: "La lealtad es el camino más corto entre dos corazones". Una expresión que se ha convertido en todo un referente del pensamiento español, en la que ya adelantaba de manera acertada algo que entiende mucho de actualidad: un componente fundamental para que entre dos personas surja la confianza y la estima.

Detalle del retrato de José Ortega y Gasset por Otto Wunderlich, 1927 (C) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto del Patrimonio Cultural de España / Instituto del Patrimonio Cultural de España

Nuestra responsabilidad en las relaciones

Nacido en la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció en el seno de una familia culta y vinculada al periodismo. Su pensamiento hoy resuena más que nunca, en un momento donde la búsqueda del bienestar es muy importante. El filósofo quiso transmitir la forma esencial de crear vínculos entre dos personas para consolidar relaciones. Más allá de la escucha activa y la comprensión, es la lealtad de la que habla la que fortalece la confianza y la estima mutua.

La frase de Ortega ha sido fuente de inspiración para otros expertos para reflexionar acerca de la felicidad en el mundo. El resultado es claro: las relaciones son mucho más fundamentales en la vida de lo que parecen, aunque mantener y estrechar lazos no siempre es fácil. Sin embargo, es necesario para cuidar tanto de nuestro entorno como de nosotros mismos. Las relaciones cercanas de calidad presentan múltiples beneficios y así se ha demostrado científicamente.

Ortega y Gasset. / Cedida

Herederos de su pensamiento

José Ortega y Gasset invita a reflexionar sobre la relación entre el individuo y su entorno, la influencia recíproca entre ellos y la importancia de la libertad y la responsabilidad personal, algo que cobra importancia en el presente. Y es que el pensamiento de Ortega trascendió de su propio ser: sus discípulos marcaron la renovación de la filosofía del siglo XX.

Denominados como 'la Escuela de Madrid' filósofos como Julián Marías, Xavier Zubiri, María Zambrano, José Gaos, Pedro Laín Entralgo y José Luis Aranguren adoptarían estas reflexiones como base, partiendo de las reflexiones de Ortega para sus trabajos. Un pensamiento que no se quedó solo en la capital, sino que se expandió hasta cruzar las fronteras y permanecer vivo en cualquier rincón del mundo.