FILOSOFÍA
Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: "La lealtad es el camino más corto entre dos corazones"
La célebre frase del pensador español subraya la lealtad como pilar esencial para la construcción de vínculos sólidos y duraderos
Hace décadas que ya pronunciaba Ortega una de las frases más célebres de su filosofía y que, sin duda, ha pasado a la historia: "La lealtad es el camino más corto entre dos corazones". Una expresión que se ha convertido en todo un referente del pensamiento español, en la que ya adelantaba de manera acertada algo que entiende mucho de actualidad: un componente fundamental para que entre dos personas surja la confianza y la estima.
Nuestra responsabilidad en las relaciones
Nacido en la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció en el seno de una familia culta y vinculada al periodismo. Su pensamiento hoy resuena más que nunca, en un momento donde la búsqueda del bienestar es muy importante. El filósofo quiso transmitir la forma esencial de crear vínculos entre dos personas para consolidar relaciones. Más allá de la escucha activa y la comprensión, es la lealtad de la que habla la que fortalece la confianza y la estima mutua.
La frase de Ortega ha sido fuente de inspiración para otros expertos para reflexionar acerca de la felicidad en el mundo. El resultado es claro: las relaciones son mucho más fundamentales en la vida de lo que parecen, aunque mantener y estrechar lazos no siempre es fácil. Sin embargo, es necesario para cuidar tanto de nuestro entorno como de nosotros mismos. Las relaciones cercanas de calidad presentan múltiples beneficios y así se ha demostrado científicamente.
Herederos de su pensamiento
José Ortega y Gasset invita a reflexionar sobre la relación entre el individuo y su entorno, la influencia recíproca entre ellos y la importancia de la libertad y la responsabilidad personal, algo que cobra importancia en el presente. Y es que el pensamiento de Ortega trascendió de su propio ser: sus discípulos marcaron la renovación de la filosofía del siglo XX.
Denominados como 'la Escuela de Madrid' filósofos como Julián Marías, Xavier Zubiri, María Zambrano, José Gaos, Pedro Laín Entralgo y José Luis Aranguren adoptarían estas reflexiones como base, partiendo de las reflexiones de Ortega para sus trabajos. Un pensamiento que no se quedó solo en la capital, sino que se expandió hasta cruzar las fronteras y permanecer vivo en cualquier rincón del mundo.
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
- El contundente aviso de Metro de Madrid a los madrileños por esta mala práctica extendida en los vagones: 'Respeta el espacio de los demás
- El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar
- Hofmann aterriza en Madrid con sus croissants rellenos y chocolates de autor en Galería Canalejas
- Máxima tensión en el vestuario del Real Madrid: Valverde y Tchouaméni se pelean tras el entrenamiento
- Nuevo minipunto limpio en Alcalá de Henares: ¿dónde se encuentra el recién instalado por el ayuntamiento?
- El mercadillo secreto de Madrid donde todo es gratis: este es el barrio en el que puedes conseguir ropa, muebles y artículos a 0 euros