La oleada de asesinatos de los últimos días pone en alerta a Madrid: "Existen problemas crónicos sin resolver que se están acrecentando"

En apenas dos semanas, dos chavales han muerto de forma violenta en la capital. Uno, a finales de abril, apuñalado por la espalda mientras caminaba por la calle en Puente de Vallecas por otro joven que iba en patinete. Otro, este martes, acuchillado en el parque de El Paraíso, en San Blas, tras una discusión por drogas en una zona frecuentada por indigentes y consumidores. El primero aún no había cumplido la mayoría de edad y el segundo apenas tenía 20 años. Ambos murieron tirados en el suelo sin que los servicios de emergencias pudieran hacer nada por salvarles la vida; los dos son un ejemplo más del creciente problema de violencia con armas blancas que sacude las calles de Madrid.

Esta sucesión de casos, que vienen a sumarse a otros parecidos ocurridos en los últimos meses, ha puesto en alerta a la ciudad. Políticos, instituciones y vecinos, cada uno barriendo para su casa, llevan desde el martes protestando por la sensación de inseguridad y reclamando soluciones urgentes. Tras conocerse el suceso, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció la convocatoria para este viernes de una reunión a cuatro bandas con la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y los vecinos de San Blas para abordar conjuntamente la situación en el entorno del parque.

El objetivo del encuentro será analizar la situación en el entorno del parque El Paraíso y definir un plan integral de actuación. Según la Delegación, la acción policial que se viene desarrollando en la zona durante los últimos meses debe ir acompañada de otras medidas complementarias en el ámbito sanitario y social. “Solo desde la coordinación y la actuación integral se podrán construir soluciones eficaces para problemas de naturaleza compleja”, señalaba la institución en una nota.

Como cabía esperar, dadas las tensas relaciones entre Martín y las dos grandes administraciones madrileñas, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad han rechazado este encuentro. Preguntado al respecto el martes, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que se trata de "una cuestión de seguridad ciudadana" y, por ende, competencia del delegado, a quien exige que “coloque la policía en la calle”.

"Ha tenido que esperar a que muriera una persona en el ejercicio de sus competencias para convocar esa reunión", insistió al día siguiente el regidor, cuyo Gobierno no va "a entrar en el juego de las fotos". Tampoco el Ejecutivo regional. Su portavoz, Miguel Ángel García Martín, aseguró ayer que Martín "no necesita reunir a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento para que le digamos lo que él ya debería saber, y si no lo sabe pues tendría que dimitir como delegado".

"No entiendo la petición de reunión del delegado", replicó García Martín antes de añadir que Martín "es mayor de edad" para "saber cuáles son las competencias que tiene". Además de dejar clara su postura respecto al encuentro, el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprovechó la ocasión reclamar a la Delegación "dotar de más medios" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. "Cuando suceda eso, estoy convencido de que la seguridad se seguirá mejorando en nuestra región", zanjó García.

"Evitar que ocurran más muertes violentas de jóvenes en nuestras calles”

En medio de este enésimo rifirrafe político entre el Gobierno y Madrid, los vecinos han alzado también la voz para exigir soluciones ante la inseguridad y la violencia en las calles. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que sí acudirá al encuentro convocado para este viernes junto a la Plataforma Vecinal de San Blas, reclama a Delegación, Comunidad y Ayuntamiento que “aparquen sus estériles peleas partidistas” y atiendan de una vez una demanda que llevan más de un año repitiendo: la creación de mesas de seguridad y convivencia en San Blas-Canillejas, Villaverde, Usera, Centro, Latina, Carabanchel y Puente de Vallecas.

""Estamos hartos del ruido que a diario generan sus conflictos políticos, y como ciudadanos les exigimos que trabajen coordinadamente para resolver los problemas que sufrimos. Si han podido ponerse de acuerdo para organizar el dispositivo por la visita del Papa, también pueden y deben hacerlo para evitar que ocurran más muertes violentas de jóvenes en nuestras calles y mejorar la seguridad en nuestros barrios", exige su presidente, Jorge Nacarino.

Los vecinos consideran que los problemas de estas zonas no se resolverán solo con más patrullas ni con respuestas punitivas. Pese a admitir que Madrid sigue siendo una región segura, la FRAVM advierte de que "existen problemas crónicos sin resolver que se están acrecentando" en estas zonas, asociados a la exclusión social, la falta de inversión pública, el hacinamiento por la crisis de vivienda, el tráfico y consumo de drogas, el deterioro del espacio público y la presencia de bandas juveniles violentas.

Por ello, la entidad vecinal exige combinar medidas urgentes de seguridad con planes de inversión social, prevención, juventud, vivienda, convivencia y refuerzo de los servicios públicos, además de demandas concretas como actualizar el Plan de Bandas Juveniles, reforzar la Policía Municipal en los distritos más afectados, aumentar los agentes tutores y poner en marcha recursos de atención en calle a personas drogodependientes y vivienda de emergencia para prevenir el sinhogarismo.