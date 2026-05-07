Nuevo cambio para los madrileños en el Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social: así se calculará la ayuda ahora si ganas más de 6.000 euros al año

El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en una de las ayudas más importantes para los hogares en situación de vulnerabilidad económica. Desde su puesta en marcha, esta ayuda ha buscado garantizar unos ingresos mínimos a las familias con menos recursos, pero también ha generado dudas entre quienes encuentran un empleo o consiguen mejorar sus ingresos.

Una de las principales preocupaciones de los beneficiarios es qué ocurre cuando empiezan a trabajar, amplían su jornada o reciben una subida de sueldo. Hasta ahora, a muchas personas les preocupaba que cualquier mejora económica pudiera traducirse en una reducción inmediata de la ayuda, lo que en algunos casos hasta desincentivaba la búsqueda de empleo o la aceptación de nuevas oportunidades laborales.

Para corregir esta situación, el Gobierno ha aprobado un cambio en las reglas del Ingreso Mínimo Vital que busca hacer más sencilla su compatibilidad con el empleo. Esta nueva norma introduce una protección sobre los primeros 6.000 euros de mejora anual de ingresos, de forma que trabajar o ganar algo más no suponga automáticamente perder parte de la prestación.

El Gobierno ha aprobado un cambio en las reglas del Ingreso Mínimo Vital que busca hacer más sencilla su compatibilidad con el empleo / FREEPIK

Los primeros 6.000 euros no contarán para el IMV

La principal novedad es que los primeros 6.000 euros anuales de mejora de ingresos quedarán exentos al 100%. Ahora, si el aumento supera esa cantidad, los primeros 6.000 euros seguirán sin computar y, sobre el exceso, se aplicará una exención del 50%. En los hogares con complemento por discapacidad o monoparentalidad, ese porcentaje subirá al 55%.

Por ejemplo, si una unidad de convivencia mejora sus ingresos en 8.000 euros al año, 7.000 euros quedarían fuera del cálculo general del IMV. En el caso de hogares con discapacidad o monoparentalidad, la cantidad exenta sería de 7.100 euros.

La principal novedad es que los primeros 6.000 euros anuales de mejora de ingresos quedarán exentos al 100% / ARCHIVO

El cálculo se hará en la revisión anual

La Seguridad Social no revisará esta mejora mes a mes, sino en la actualización anual del Ingreso Mínimo Vital. Para ello, se compararán los ingresos del ejercicio fiscal anterior con los obtenidos un año antes.

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Además, la exención se aplicará de oficio con los datos tributarios que reciba el INSS, por lo tanto, los beneficiarios no tendrán que solicitar una nueva prestación ni realizar un trámite específico para que se aplique este incentivo.