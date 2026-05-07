Medio centenar de personas se concentran contra el desahucio de Mariano en el centro de Madrid

Medio centenar de personas se han concentrado este jueves desde primera hora de la mañana en la calle Carnero, en el centro de Madrid, para tratar de frenar el desahucio de Mariano Ordaz, un vecino de 67 años cuya expulsión ya fue paralizada en cuatro ocasiones anteriores.

Según han denunciado portavoces del Sindicato de Inquilinas, hacia las 6:30 horas la Policía Nacional ha acordonado la zona con un amplio despliegue formado por varios furgones policiales, antes de la llegada de la comisión judicial.

A grito de "Mariano, no estás solo, estamos contigo", "este desahucio es ilegal" o "el próximo desahucio, el ático de Ayuso", los concentrados han acusado a los agentes de "saltarse todos los protocolos", al asegurar que se ha expulsado a los equipos de mediación. "No están esperando a la comisión judicial para ejecutar el desahucio. Están cometiendo todas las irregularidades posibles", han señalado fuentes del sindicato, que han responsabilizado a la Delegación del Gobierno de un dispositivo policial que consideran "inadmisible" para desalojar a una persona mayor.

Agentes de la Policía Nacional acuden a la calle Carnero para iniciar el desahucio de Mariano. / Europa Press/ Fernando Sánchez

Durante la protesta, dos militantes del sindicato han colgado una pancarta desde la azotea del edificio, utilizando como punto de anclaje la puerta de la vivienda de Mariano para tratar de impedir el acceso al inmueble. También se han desplazado al lugar efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que, según el sindicato, han asegurado a los concentrados que no intervendrían hasta la llegada de la comisión judicial.

En respuesta a las acusaciones, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han asegurado a EFE que "la Policía está asegurando la zona siguiendo indicaciones de la autoridad judicial, a la espera de que llegue la comisión judicial". Las mismas fuentes han añadido que "las personas colgadas se están poniendo a sí mismas en peligro y por eso están los bomberos".

Varias personas cuelgan una pancarta de la fachada de la calle Carnero. / Europa Press/ Fernando Sánchez

Varios intentos de desahucio

El de este miércoles es un nuevo intento de desahucio de Mariano Ordaz, vecino de la calle Carnero número 1, después de que el pasado 13 de febrero quedara suspendido el lanzamiento sin nueva fecha, tras varios intentos fallidos de negociación por parte del abogado del afectado.

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El pensionista Mariano Ordaz. / Europa Press/ Fernando Sánchez

Ordaz, que reside en esa vivienda desde hace 67 años, mantiene un conflicto con la Venerable Orden Tercera de San Francisco, propietaria del inmueble, que reclama la posesión del piso para acometer obras de reforma. Según ha explicado entonces el Sindicato de Inquilinos, el afectado dispone de ingresos suficientes para afrontar un alquiler, aunque la propiedad no habría aceptado un alquiler social.