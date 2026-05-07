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HASTA 2028

Madrid afianza con 1,6 millones los campamentos de verano de educación especial

Los Centros Abiertos Especiales ofrecen actividades socioeducativas y de integración comunitaria para jóvenes de 3 a 21 años.

La Comunidad de Madrid oferta campamentos para jóvenes.

La Comunidad de Madrid oferta campamentos para jóvenes. / Comunidad de Madrid

EFE

Se abren en Navidad, Semana Santa y verano, y reciben a menores y jóvenes de entre 3 y 21 años escolarizados en centros públicos de educación especial, son los Centros Abiertos Especiales, a quien el Ayuntamiento de Madrid ha destinado 1,6 millones para su continuidad hasta 2028.

Según ha informado este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno estos campamentos ofrecen a los participantes un espacio donde aprender, disfrutar y socializar a través de actividades socioeducativas, lúdicas y de integración comunitaria.

Al mismo tiempo, suponen un apoyo para las familias, ya que facilitan la conciliación de su vida personal y profesional durante los periodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano (meses de julio y agosto).

En los 21 distritos

Los campamentos se desarrollan en centros públicos de educación especial, dando cobertura a menores y jóvenes residentes en los 21 distritos de la ciudad. Tienen un horario establecido de 10:00 a 16:00 horas, con posibilidad de añadir un servicio de acogida a partir de las 8:00 horas. Además, los usuarios disponen también de servicio de comedor y de ruta de transporte en autobús.

Por otro lado, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado también ha aprobado la autorización del gasto para la convocatoria de subvenciones destinada al funcionamiento de las asociaciones de los sectores comercial, hostelero y hotelero para el ejercicio 2026.

Una iniciativa que dispondrá de un crédito inicial de un millón de euros, si bien la normativa contempla una ampliación hasta los 1,5 millones de euros.

Esta línea de ayudas, enmarcada en la Estrategia de Fortalecimiento de la Ciudad de Madrid y en el Plan Estratégico de Subvenciones, busca consolidar un modelo "urbano dinámico y cohesionado" para reafirmar el papel de las asociaciones como interlocutores claves en la dinamización de los barrios y la economía local.

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Asimismo, la nueva normativa apuesta por la inclusión del tejido asociativo de menor dimensión al reducir el requisito de representatividad de 50 a 20 asociados con establecimiento físico.

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