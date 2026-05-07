Frenazo al nuevo protocolo de cierre del Retiro: no llegará a tiempo para la Feria del Libro

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reconocido este jueves que el nuevo Protocolo de Alertas Meteorológicas de los Jardines del Buen Retiro, que rebaja en 5 km/h el umbral de rachas de viento para activar las alertas naranja y roja, no llegará a la Feria del Libro de Madrid.

Tal y como ha reconocido Carabante en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde se ha aprobado inicialmente este protocolo dado a conocer el martes por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la puesta en marcha de estas nuevas medidas no llegarán a la 85º edición de la Feria del Libro de Madrid se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio de 2026 ·

"El compromiso que habíamos adquirido el año pasado en la Mesa del Árbol y con los grupos políticos era aprobarlo en el mes de junio de este año, y ahí sí llegaremos previsiblemente, por tanto, creo que en el mes de mayo no lo vamos a tener definitivamente aprobado", ha afirmado.

20 millones de visitantes

En concreto, el que pasa a denominarse 'Protocolo 2026' amplía el umbral de viento, permitiendo reducir el cierre del parque en días de altas temperaturas. El texto será sometido a información pública durante un plazo de 30 días para recibir la luz verde definitiva de este mismo órgano en junio.

Distrito del Retiro en Madrid / GILMAR

Esta flexibilización del protocolo, "sin rebajar la seguridad" para los 20 millones de visitantes que recibe el parque histórico anualmente, llega tras 12 años de análisis de los datos de la Agencia Estatal de Meteorología y las incidencias meteorológicas en la caída de ramas y árboles.

Datos que han llevado al Consistorio a detectar una menor influencia de la temperatura máxima y la humedad del suelo en la sucesión de caídas durante episodios de alerta naranja y roja respecto al protocolo de 2019.Con este resultado, se ha excluido de la definición de los umbrales de activación de alerta y se ha suavizado en temperaturas superiores a 35º.

Rebajado el umbral

De este modo, se rebaja en 5 km/h el umbral de rachas de viento para activación de alerta naranja con rango de velocidad máxima entre 45 y 60 km/h (hasta ahora en 40-55 km/h) y a partir de 60 km/h la roja (hasta ahora superior a 55 km/h).

Según el delegado de Medio Ambiente, el protocolo de parques se singularizará lo que llevará a que tendrán que cerrarse todos los parques históricos de Madrid a la vez.

"Antes aplicábamos por defecto el protocolo del parque del Retiro a los otros 13 parques y ahora lo que vamos a hacer es singularizarlo y por tanto, cada uno tendrá su protocolo de cierre", ha apuntado.

Y por eso, ha subrayado, el Ayuntamiento se enfrenta al reto de cómo comunicar por separado la situación de cada parque.

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"Ahora se cerrará el parque el Retiro en algunas ocasiones y muy posiblemente no se cierran el resto (...) Por ejemplo, el parque de Juan Carlos I, que es un parque más nuevo con árboles de menor porte, pues nos permite decir que vamos a poder abrirlo muchísimas más veces de las que se abre el Retiro", ha señalado.