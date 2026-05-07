La familia de la mujer asesinada en 2024 al ser atropellada por su pareja dicen que se alejó de ellos y "ponía excusas" para explicar los moratones en su cuerpo

Varios familiares de la mujer presuntamente asesinada por su pareja en Madrid en septiembre de 2024, arrastrándola con un coche, han explicado que no vieron directamente que la maltratara o discutieran, pero sí se alejó de ellos cuando comenzó a salir con el acusado y les ponía "excusas" para no hablar y para explicar las marcas que a veces tenía por el cuerpo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este jueves el juicio con jurado a Yeunel C.F., de origen dominicano y para el que la Fiscalía pide 28 años de prisión, tres por un delito de violencia física y psíquica habitual contra María E.A.M. y 25 años por conducir temerariamente y asesinarla el 2 de septiembre de 2024 con las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

El acusado mantiene que ella murió accidentalmente cuando, debido a un ataque de celos, se colocó delante de su coche y él solo quiso marcharse, y apela a los problemas de salud mental que presuntamente tenía la víctima.

Declaración del padre

Tras la declaración el miércoles de la madre de María, este jueves han declarado en la misma línea su padre y sus hermanos, que han relatado que no vieron que ella discutiera con Yeunel o que él la maltratara, pero sí que se fue alejando de ellos: pasaba menos tiempo con ellos o no les cogía el teléfono.

También vieron algunos moratones en su cuerpo pero ella "ponía excusas" para explicarlos.

Una hermana ha relatado que tuvo la sensación de que María tenía que "justificar dónde estaba" porque estaba muy pendiente del móvil, supo que fue al médico por ansiedad, y que estaba muy enamorada de Yeunel.

Del hermano al hermanastro

Un hermano de María ha explicado que no vio maltrato y no pudo saber que, como se ha dicho en el juicio, el acusado "la tenía a ella y a sus hijos amenazados, obligándoles a hacer cosas que no querían".

"Le tenía más miedo a él que confianza en mi, porque mi hermana no me contó lo que pasaba en esa casa", ha dicho.

Otra hermana ha relatado que María le pedía el coche para hacer viajes y también dinero, sin que ella pudiera saber que podría dedicarse supuestamente a mover droga, como se ha deslizado el juicio.

Una versión totalmente diferente ha dado la expareja de Yeunel, con la que tiene una hija, que ha avalado en buena medida la versión que ofreció el acusado: ella y Yeunel retomaron en 2024 la relación que habían tenido en el pasado y María se puso celosa y llegó a amenazar y agredir a ambos.

Pareja de 12 años

Cuando él fue a casa de María para llevarse sus cosas ella trató de impedirlo y él la arrolló, entiende que accidentalmente porque no le ve capaz "de hacerle daño a nadie", ya que es una excelente persona y padre.

Ha explicado que ella y Younel fueron pareja durante 12 años y tuvieron una hija, se separaron un tiempo aunque él seguía ayudándola económicamente a ella y a su hija, y en 2024 todos estaban en España y ellos retomaron la relación sentimental. En este momento él tenía a veces crisis de ansiedad y tomaba medicación.

María sospechó de su relación y se mostró celosa, llegando a ir un día a su casa porque él había ido allí a ver a su hija, lo que motivó que María fuese al portal y llamara a Yeunel hasta 82 veces, ha relatado esta testigo.

María acabó subiendo al piso y la insultó y trató de agredirla, lo que motivó que ella se planteara denunciarla y pedir una orden de alejamiento, pero él le pidió que no lo hiciera para no alterarla, asegurándole que la iba a dejar.

Más adelante María fue a pedirle perdón a ella pero acabó amenazándola, diciéndole que Yeunel y ella podría ir al juzgado para pedir la custodia de la niña, porque ella no tenía papeles.

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El día 2 de septiembre Yeunel fue a casa de María para recoger sus cosas, pero pasadas unas horas él la llamó contándole, nervioso, que "ya sabía que ella (María) iba a hacer algo", hasta que finalmente le logró explicar que María se había enfadado y había acabado subiéndose al capó se su coche, golpeándolo, gritándole, y él arrancó para escapar.