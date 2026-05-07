Ejecutan el desahucio de Mariano, un vecino de Madrid centro, tras 4 intentos fallidos

El desahucio de Mariano Ordaz, un pensionista de 67 años que llevaba viviendo toda su vida en una vivienda de la calle Carnero, en el centro de Madrid, ha sido finalmente ejecutado este jueves tras cuatro intentos fallidos anteriores. A grito de "Mariano, no estás solo", "este desahucio es ilegal" o "el próximo desahucio, el ático de Ayuso", desde primera hora de la mañana, cerca de medio centenar de personas se han concentrado en las inmediaciones del inmueble para tratar de frenar el desalojo, convocadas por el Sindicato de Inquilinas y colectivos vecinales.

Según ha relatado su portavoz, Carolina Vilariño, hacia las 6.30 horas la Policía Nacional ha acordonado la zona con varios furgones policiales antes de la llegada de la comisión judicial. "No están esperando a la comisión judicial para ejecutar el desahucio. Están cometiendo todas las irregularidades posibles", han señalado desde el sindicato acusando a los agentes de "saltarse todos los protocolos" y responsabilizando a la Delegación del Gobierno en Madrid de un dispositivo policial que han considerado "inadmisible" para desalojar a una persona mayor.

En respuesta a las acusaciones, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han asegurado a EFE que "la Policía está asegurando la zona siguiendo indicaciones de la autoridad judicial, a la espera de que llegue la comisión judicial". Las mismas fuentes han añadido que "las personas colgadas se están poniendo a sí mismas en peligro y por eso están los bomberos". Y es que, durante la protesta, dos militantes del sindicato se han descolgado desde la azotea del edificio utilizando como punto de anclaje la puerta de la vivienda de Mariano Ordaz, con el objetivo de impedir el acceso al inmueble y retrasar la ejecución del lanzamiento.

Por este motivo, hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han instalado una colchoneta de seguridad bajo la fachada ante el riesgo de caída de las personas suspendidas. Finalmente, los bomberos han procedido a bajar a ambos activistas, mientras continuaba el operativo policial en la zona.

Sin alternativa habitacional

El desahucio se ha ejecutado pese a la situación de vulnerabilidad de Mariano Ordaz y a que, según ha denunciado el sindicato y los vecinos concentrados, el afectado no dispone de alternativa habitacional. Ordaz residía en la vivienda desde hacía 67 años y mantenía un conflicto con la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, propietaria del inmueble, que reclamaba la posesión del piso para acometer obras de reforma.

Según había explicado anteriormente el Sindicato de Inquilinas, el afectado contaba con ingresos suficientes para afrontar un alquiler, aunque la propiedad no habría aceptado un alquiler social. El lanzamiento ya había sido paralizado en cuatro ocasiones anteriores y el pasado 13 de febrero quedó suspendido sin nueva fecha, tras varios intentos de negociación impulsados por el abogado del afectado.

Irene Montero pide una solución para Mariano

La eurodiputada Irene Montero se ha pronunciado sobre el desahucio poco antes de inaugurar las jornadas "Desbloquear la Ley de 'Bebés Robados'", asegurando que existe "muchísima rabia" ante la ejecución del desalojo y ha criticado que se haya expulsado a un hombre "sin alternativa habitacional". "Es un señor de 67 años, un pensionista, y no sé si alguien se está preocupando de dónde va a pasar la noche, de cómo va a vivir los próximos días", ha apuntado.

La dirigente también ha criticado el papel de las administraciones y ha asegurado que "si las leyes permiten que a un pensionista de 67 años que lleva toda su vida viviendo allí se le desahucie, las leyes están mal hechas".