Educadoras infantiles claman ante la Asamblea de Madrid: "Ayuso, escucha, infantil está en lucha"

Las educadores infantiles, que llevan en huelga desde el 7 de abril para pedir mejores salarios y un descenso en la ratio de alumnos, se han manifestado este jueves ante la Asamblea regional, donde han recordado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que "infantil está en lucha" y han exigido devolver la "dignidad" a su trabajo. "Ayuso, escucha, infantil está en lucha", han coreado las educadoras concentradas, todas ataviadas con prendas de ropa amarillas, el color que ya identifica su protesta, y acompañadas de pitos y cacerolas.

Eva, una de las manifestantes, ha recordado que esta es "una lucha de todos" y ha asegurado que su gremio no puede seguir con las condiciones actuales mucho más tiempo. "Estamos organizadas", ha advertido Sara, otra de las educadoras presentes, quien ha recordado que el ciclo formativo de 0 a 3 años "también es educación".

Varias educadoras infantiles se manifiestan en la Asamblea de Madrid. / Europa Press/ Eduardo Parra

La portavoz regional del PSOE, Mar Espinar, quien se ha acercado a dar apoyo a las manifestantes, ha legitimado la lucha de las educadoras, las cuales, en sus palabras, "están pidiendo desde hace meses que se dignifique sus condiciones laborales". Sobre la ausencia de Ayuso en el pleno de este jueves, Espinar a aseverado que "irse diez días a México en medio del curso no es un viaje institucional" y ha recordado a la presidenta que, mientras ella no está, "en Madrid siguen pasando cosas". Durante el pleno, Más Madrid y PSOE han dedicado una ovación a las educadoras presentes.

El diputado socialista Esteban Álvarez ha preguntado a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, sobre las actuaciones que tiene previstas para dar respuesta a las demandas de las profesionales en huelga. "Estas educadoras son quienes sostienen el sistema con su sobresfuerzo, con su sacrificio, y a cambio de todo eso reciben el salario mínimo interprofesional", ha subrayado Álvarez, quien ha acusado a Zarzalejo de no asumir responsabilidades y de llevar a cabo una gestión "catastrófica".

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Maestros de educación infantil en huelga asisten como público a la Asamblea de Madrid. / Europa Press/ Eduardo Parra

Por su parte, la consejera Zarzalejo ha tachado a Álvarez de un "hooligan sanchista" y ha asegurado que el Ejecutivo regional "no ha visto ni un solo euro del Gobierno" para invertir en educación infantil.