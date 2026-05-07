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La crisis en el vestuario del Real Madrid, en directo: el club abre expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouameni tras su presunta pelea y el uruguayo dice ahora que nadie le pegó
Ambos jugadores habrían protagonizado dos peleas en dos días consecutivos que han generado una crisis sin precedentes en el vestuario blanco
El Real Madrid es un polvorín. Y la escalada de tensión desatada en las últimas semanas parece estar lejos de disiparse tras las dos peleas en dos días consecutivos entre Fede Valverde y Aurelien Tchouameni. De hecho, la última acabó con el uruguayo en el hospital, después de sufrir un corte tras caer al suelo por un presunto golpe del francés. Una sucesión de acontecimientos que ha desatado la reacción del club, que ha abierto expediente disciplinario a ambos jugadores. Además, ha anunciado que Valverde sufre un "traumatismo craneoencefálico".
Comunicado de Valverde: "Ni yo ni mi compañero nos hemos pegado en ningún momento"
El uruguayo sale al paso con un comunicado en sus redes sociales en el que pide disculpas y niega cualquier agresión física. Además, apunta a un filtrador en el vestuario.
El Real Madrid anuncia un expediente a Tchouaméni y Valverde, que estará "de 10 a 14 días" de baja por el puñetazo
Le trifulca entre ambos futbolistas está tipificada como una falta grave o muy grave por el convenio colectivo del fútbol profesional, que recoge la posibilidad de un despido disciplinario que en ningún caso se producirá. Hace 20 años, un juez impuso pena de cárcel a Munúa (conmutada por una multa) por agredir a su compañero del Deportivo Aouate despiés de que la fiscalía decidiera actuar de oficio
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