Continúa el temporal de tormentas en Madrid: así es el pronóstico de la Aemet este viernes

Tras un jueves en la capital con alerta por aviso amarillo, este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica otra jornada de tormentas en la Comunidad de Madrid. El temporal y las precipitaciones han llegado para quedarse y por el momento, este viernes el pronóstico no parece mejorar del todo.

Más precipitaciones en la Comunidad de Madrid

La previsión de la Aemet espera que la jornada comience muy nubosa hasta las 6:00 horas, cuando comenzará el temporal de tormentas y lluvia. A partir de las 12:00 horas el pronóstico apunta a que cesen las precipitaciones para dar paso a intervalos nubosos que finalizarán a las 18:00 horas, momento en el que se despejará cielo para dar paso al sol.

En la montaña el estado del cielo se prevé cubierto por la mañana, con nubes medias, bajas y de evolución diurna, tendiendo a disminuir la nubosidad por la tarde. Además se esperan lluvias débiles o localmente moderadas y chubascos, que tenderán a remitir por la tarde. Eso sí, no se descarta que el temporal venga acompañado de tormentas.

Temperaturas estables que tendien a descender

El organismo estatal espera que las temperaturas se establezcan de forma similar a la jornada anterior, aunque tendiendo a la baja. En la capital los termómetros oscilarán entre los 22 de temperatura máxima y los 12 de temperatura mínima.

Así oscilarán las temperaturas esta próxima semana según la Aemet. / Aemet

Y en la montaña las temperaturas se esperan en ligero ascensos en las mínimas y ligeros descensos en las máximas. Así se muestra en el pronóstico de Somosierra, donde los grados variarán entre los 13 de temperatura máxima y los 4 de temperatura mínima, y en Guadarrama, donde los grados fluctuarán entre los 16 de temperatura máxima y los 8 de temperatura mínima.

¿Continuarán las precipitaciones los próximos días?

El pronóstico del organismo estatal apunta a que las lluvias han vuelto para quedarse. Según la previsión actual de la Aemet, las precipitaciones estarán presente este viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Es momento de desempolvar el paraguas y tenerlo a la vista, por si fuera necesario.