TIEMPO MADRID
Continúa el temporal de tormentas en Madrid: así es el pronóstico de la Aemet este viernes
La Comunidad de Madrid se prepara para una semana de lluvias y tormentas según la Aemet, que advierte de la persistencia del temporal hasta el próximo miércoles
Tras un jueves en la capital con alerta por aviso amarillo, este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica otra jornada de tormentas en la Comunidad de Madrid. El temporal y las precipitaciones han llegado para quedarse y por el momento, este viernes el pronóstico no parece mejorar del todo.
Más precipitaciones en la Comunidad de Madrid
La previsión de la Aemet espera que la jornada comience muy nubosa hasta las 6:00 horas, cuando comenzará el temporal de tormentas y lluvia. A partir de las 12:00 horas el pronóstico apunta a que cesen las precipitaciones para dar paso a intervalos nubosos que finalizarán a las 18:00 horas, momento en el que se despejará cielo para dar paso al sol.
En la montaña el estado del cielo se prevé cubierto por la mañana, con nubes medias, bajas y de evolución diurna, tendiendo a disminuir la nubosidad por la tarde. Además se esperan lluvias débiles o localmente moderadas y chubascos, que tenderán a remitir por la tarde. Eso sí, no se descarta que el temporal venga acompañado de tormentas.
Temperaturas estables que tendien a descender
El organismo estatal espera que las temperaturas se establezcan de forma similar a la jornada anterior, aunque tendiendo a la baja. En la capital los termómetros oscilarán entre los 22 de temperatura máxima y los 12 de temperatura mínima.
Y en la montaña las temperaturas se esperan en ligero ascensos en las mínimas y ligeros descensos en las máximas. Así se muestra en el pronóstico de Somosierra, donde los grados variarán entre los 13 de temperatura máxima y los 4 de temperatura mínima, y en Guadarrama, donde los grados fluctuarán entre los 16 de temperatura máxima y los 8 de temperatura mínima.
¿Continuarán las precipitaciones los próximos días?
El pronóstico del organismo estatal apunta a que las lluvias han vuelto para quedarse. Según la previsión actual de la Aemet, las precipitaciones estarán presente este viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Es momento de desempolvar el paraguas y tenerlo a la vista, por si fuera necesario.
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- El S-81 Isaac Peral, el submarino que ha devuelto a España al club de la élite naval
- El mercadillo secreto de Madrid donde todo es gratis: este es el barrio en el que puedes conseguir ropa, muebles y artículos a 0 euros
- El contundente aviso de Metro de Madrid a los madrileños por esta mala práctica extendida en los vagones: 'Respeta el espacio de los demás
- El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar
- Una paciente en paliativos se despide de sus mascotas en el Hospital Infanta Sofía: 'Ha sido el día más feliz de mi vida
- Hofmann aterriza en Madrid con sus croissants rellenos y chocolates de autor en Galería Canalejas
- Máxima tensión en el vestuario del Real Madrid: Valverde y Tchouaméni se pelean tras el entrenamiento