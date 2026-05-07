La Comunidad de Madrid no irá a la reunión convocada por delegado sobre San Blas: no es "necesaria"

La Comunidad de Madrid ha confirmado que no acudirá a la reunión convocada este viernes por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para abordar la situación en el distrito de San Blas-Canillejas, pues considera que "no resulta necesaria" para que la Delegación ejerza sus competencias en materia de seguridad ciudadana. La Delegación del Gobierno en Madrid ha convocado este viernes una reunión con la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y del tejido vecinal del distrito de San Blas-Canillejas para abordar los problemas de seguridad en la zona y, en concreto, en el entorno del parque El Paraíso.

La convocatoria se produce tras el apuñalamiento mortal a un joven nigeriano ocurrido el martes en dicho parque. El presunto autor del crimen es un ciudadano argelino de 38 años y con numerosos antecedentes penales. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha dirigido este jueves una carta a Francisco Martín, a la que ha tenido acceso EFE, donde le afea la convocatoria "unilateral" del encuentro y le avisa de que "no puede servir para desplazar responsabilidades ni para proyectar una apariencia de actuación".

García Martín sostiene que "la grave preocupación vecinal por la situación de inseguridad" en el entorno del parque El Paraíso es "pública y notoria" desde "hace tiempo", y que los vecinos "han denunciado reiteradamente" los "elevados índices de delitos vinculados al tráfico de drogas, agresiones, robos y amenazas". "Por nuestra parte, el Gobierno regional continuará prestando en esa zona, y en el conjunto de la Comunidad de Madrid, todos aquellos servicios públicos cuya gestión le corresponde, con el compromiso y la diligencia que los madrileños merecen", concluye la misiva.

Según ha informado este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, por parte del Ayuntamiento de Madrid acudirá la concejala del distrito de San Blas, Almudena Maíllo.