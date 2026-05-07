Madrid acoge este jueves un gran casting para doblar la película de los Minions: lugar, hora, edad y requisitos para participar

Los Minions vuelven a hacer ruido antes de su regreso a la gran pantalla. Tras el éxito de iniciativas similares impulsadas por Disney, como el casting para participar en la película de Enredados, Universal Pictures International Spain ha anunciado un casting abierto en Madrid para que dos personas puedan formar parte del doblaje de Minions & Monsters, la próxima película de la popular franquicia animada de Illumination.

La convocatoria tendrá lugar este 7 de mayo en uno de los puntos más transitados del centro de Madrid, donde se instalará un estudio de grabación en el que los participantes podrán demostrar sus dotes interpretativas ante el equipo responsable del proceso de selección.

Universal Pictures International Spain ha anunciado un casting abierto en Madrid para que dos personas puedan formar parte del doblaje de Minions & Monsters / Universal Pictures

Cuándo y dónde será el casting de Minions & Monsters

El casting de Minions & Monsters se celebrará hoy, 7 de mayo en la plaza de Callao de Madrid, de 12:00 a 20:00 horas. Durante esa franja, 200 personas tendrán la oportunidad de participar en la prueba de voz. El objetivo es encontrar a dos candidatos que puedan realizar un cameo dentro del doblaje español de la película. Se busca una voz para un personaje femenino y otra para un personaje masculino.

La acción se desarrollará en un estudio de grabación instalado especialmente para la ocasión en la plaza, lo que convertirá el casting en una experiencia abierta al público y vinculada directamente con el universo de los Minions.

El casting de Minions & Monsters se celebrará hoy, 7 de mayo en la plaza de Callao de Madrid, de 12:00 a 20:00 horas / Ayuntamiento de Madrid

Los perfiles que busca Universal para el doblaje

Universal Pictures International Spain no ha detallado requisitos artísticos concretos para participar en el casting. La convocatoria está dirigida a personas que quieran probar suerte en el doblaje y formar parte, aunque sea con una pequeña aparición, de una de las sagas de animación más populares de los últimos años.

Tras las pruebas, el director de doblaje de la película, junto con el Departamento Técnico y de Doblaje de Universal en España, seleccionará las dos voces ganadoras. Estas participarán con un cameo en la versión doblada de Minions & Monsters.

Así te puedes apuntar al casting

Para participar en el casting no será necesario realizar una inscripción previa. Los interesados solo tendrán que acudir a la plaza de Callao dentro del horario establecido. El único requisito anunciado por la organización es acreditar la mayoría de edad. A partir de ahí, los aspirantes podrán realizar la prueba de voz en el estudio habilitado para la convocatoria.

Para participar en el casting no será necesario realizar una inscripción previa / Archivo

¿Cuándo se estrena la nueva película de los Minions?

El nuevo proyecto de Illumination llega después del éxito mundial de Gru 4: Mi villano favorito, que arrasó en taquilla durante el verano de 2024. Ahora, la franquicia amplía su universo con Minions & Monsters, una nueva aventura que promete mantener el humor caótico que han convertido a estos personajes amarillos en un fenómeno global.

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Esta nueva aventura relata la auténtica y alocada historia de cómo los Minions llegaron a conquistar Hollywood, se transformaron en grandes estrellas del cine, tocaron fondo, liberaron monstruos por todo el mundo y acabaron reuniéndose de nuevo para intentar salvar el planeta del caos que ellos mismos provocaron.